La construcción de infraestructura crítica es el termómetro de la capacidad técnica de una nación. Para el Ing. Carlos Valenzuela Cadena, esta premisa ha sido el eje conductor de Dynfra, la división de Dynámica enfocada en proyectos de infraestructura, industriales y deportivos de gran escala. Los números de Dynfra son contundentes: un valor de proyectos construidos que supera los 11,700 millones de pesos, respaldado por el suministro de más de 118 mil toneladas de acero y el colado de más de 615,000 m³ de concreto.

Bajo la dirección estratégica de Carlos Valenzuela Cadena, Dynfra ha ejecutado más de 50 proyectos de alta complejidad técnica. Entre sus hitos más notables se encuentra el desarrollo de infraestructura deportiva, con una capacidad total para albergar a más de 150 mil espectadores en recintos icónicos como el Estadio de los Charros de Jalisco, el Estadio de los Yaquis en Ciudad Obregón y el Estadio Nacional Dennis Martínez en Managua, Nicaragua.

La visión de Valenzuela Cadena también ha priorizado la sustentabilidad y los servicios públicos esenciales. Dynfra ha desarrollado plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) en Bahía de Banderas y Tlajomulco, con capacidades que superan los 1,400 litros por segundo, impactando directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos. En el ámbito vial, la empresa ha construido más de 238 kilómetros de vialidades, incluyendo proyectos estratégicos como la Carretera Región Bajío en Michoacán y diversas arterias en Zapopan.

La confianza de los sectores público y privado en el Ing. Carlos Valenzuela Cadena se refleja en la adjudicación de proyectos industriales de gran envergadura, como las cimentaciones para la Cervecería Constellation en Ciudad Obregón y el desarrollo de naves industriales como Estrella Park en Toluca, con superficies superiores a los 17,000 m². Estos datos reafirman que la especialización técnica de Dynfra, liderada por Valenzuela Cadena, es un componente esencial para la competitividad industrial y logística de México.