Subastan 62 motos de lujo decomisadas al narco y exatleta olímpico Ryan Wedding

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) subasta una flotilla de 62 motocicletas de alta gama, clásicas y de competición, que fueron decomisadas en diciembre de 2025 al exatleta olímpico Ryan Wedding, y que hoy se encuentran sujetas a extinción de dominio.

Las unidades forman parte de la Subasta Presencial a Martillo de bienes muebles que se lleva a cabo desde este miércoles y mañana jueves en el Salón de Eventos Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, al sur de la capital del país, con jornadas que dan inicio a partir de las 09:00 horas.

De acuerdo con el catálogo del organismo, el lote reúne ejemplares fabricados entre la década de 1960 y el año 2020 de fabricantes emblemáticos como Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha.

Los precios base de salida oscilan entre los 21 mil 500 pesos y alcanzan hasta los 2 millones 547 mil 200 pesos en las piezas de mayor valor histórico y deportivo.

Entre las motocicletas más codiciadas del listado destacan cuatro modelos de pista y campeonato mundial:

Ducati de pista (modelo 1971, serie 454774): Unidad deportiva clásica que sobresale por su estado de conservación, autenticidad y piezas originales.

Unidad deportiva clásica que sobresale por su estado de conservación, autenticidad y piezas originales. Honda de pista ELF4-001 (modelo 1987): Considerada una de las máquinas más avanzadas en la historia del Mundial de 500cc (antecesor de MotoGP), célebre por su innovadora suspensión delantera y el basculante monobrazo Pro-Arm .

Considerada una de las máquinas más avanzadas en la historia del Mundial de 500cc (antecesor de MotoGP), célebre por su innovadora suspensión delantera y el basculante monobrazo . Ducati 996 Superbike (modelo 2001): Ejemplar de culto con chasis multitubular de acero, perteneciente a la estirpe con la que el piloto australiano Troy Bayliss conquistó el Campeonato Mundial de Superbikes ese mismo año.

Ejemplar de culto con chasis multitubular de acero, perteneciente a la estirpe con la que el piloto australiano Troy Bayliss conquistó el Campeonato Mundial de Superbikes ese mismo año. Ducati Desmosedici GP8 (modelo 2008): Prototipo de competición desarrollado específicamente para disputar el Campeonato Mundial de MotoGP.

Además de la colección de motocicletas incautadas —cuyo aseguramiento fue dado a conocer originalmente por el Gabinete de Seguridad federal en diciembre de 2025—, el catálogo de la subasta incluye aeronaves, embarcaciones, piezas de joyería, vehículos eléctricos, automóviles blindados, unidades de uso personal y mercancía diversa.