Juez mexicano detenido en Colombia busca evitar la extradición a EU; quiere ser juzgado en México

La defensa del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido recientemente en Colombia, solicitó que cualquier posible responsabilidad derivada de su actuación como funcionario judicial sea investigada y resuelta por las autoridades mexicanas, y no por Estados Unidos, país que solicita su extradición por presuntos vínculos con una red de narcotráfico internacional.

En un comunicado, el abogado Miguel González Sánchez sostuvo que “cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades”.

Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue arrestado el pasado domingo en el aeropuerto internacional de Bogotá en una operación realizada por la Policía de Colombia en coordinación con el FBI, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Ciudad de México.

Las autoridades colombianas calificaron la captura como un golpe contra presuntas redes de corrupción institucional y estructuras de apoyo jurídico asociadas al narcotráfico.

Lo vinculan con una investigación en Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el juez enfrenta una acusación formal por nueve cargos, entre ellos encubrimiento, dentro de una investigación relacionada con una organización dedicada al tráfico de drogas.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Benítez supervisó en 2024 procedimientos de extradición relacionados con el ciudadano canadiense Andrew Clark, acusado de integrar una estructura criminal presuntamente vinculada al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

La acusación sostiene que el funcionario mexicano habría favorecido la liberación de Clark en 2025 después de recibir un soborno.

La defensa negó categóricamente esos señalamientos y aseguró que la actuación de Benítez se realizó dentro del marco legal.

No ordenó la liberación ni buscó que Andrew Clark se sustrajera de la justicia; su decisión, como se demostrará, fue en derecho y dentro del marco de la legalidad”, señaló el abogado.

Asimismo, manifestó disposición para colaborar con las autoridades competentes siempre que se respeten el debido proceso y la presunción de inocencia.

Colombia investiga supuestos nexos con organizaciones criminales

Las autoridades colombianas señalaron que Benítez se encontraba en Bogotá presuntamente para sostener reuniones con organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, indicó que esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación abiertas.

Por ahora, el juez permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos correspondientes a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial de México informó que inició una investigación de oficio para revisar los hechos atribuidos al funcionario.

La institución precisó además que Benítez mantiene otras cuatro investigaciones administrativas derivadas de su desempeño como juez, aunque aclaró que dichos expedientes no guardan relación con el caso de narcotráfico que motivó su detención en Colombia.