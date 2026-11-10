EU acusa a pandillero prófugo en México; conectó a a Ryan Wedding con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció a Roberto Gómez, de 51 años, alias “Rob Flores”, “Fat Boy”, “Fats”, “Rooster”, por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, por conspiración para importar sustancias controladas, tres cargos de complicidad posterior al hecho y un cargo de intento de transacción y trato con un narcotraficante especialmente designado.

Gómez es ciudadano estadounidense y huyó del condado de Los Ángeles a México tras ser acusado en el Tribunal Superior de Los Ángeles en el año 2000 de dos cargos de robo en segundo grado.

En enero de 2018, un jurado federal en Los Ángeles lo acusó formalmente de narcotráfico y lavado de dinero. Se le considera prófugo en ambos casos penales.

Según la acusación, mientras se encontraba en México, Gómez se reunió y se comunicó con líderes de organizaciones terroristas extranjeras, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y se relacionó con personas que tenían acceso a información confidencial de las fuerzas del orden de agencias mexicanas y estadounidenses.

Gómez obtuvo información relacionada con operaciones policiales, incluyendo arrestos, incautaciones de drogas, ejecuciones de órdenes judiciales y la presentación de cargos penales, y proporcionó esta información a sus cómplices, entre ellos Ryan James Wedding, de 45 años, un exatleta olímpico canadiense que posteriormente se dedicó al narcotráfico y está acusado de ordenar varios asesinatos.

Entre 2016 y 2026, Gómez operó como proveedor intermediario de narcóticos para múltiples organizaciones criminales transnacionales, incluida la de Wedding.

Su principal método de operación consistía en transportar cocaína, metanfetamina y fentanilo a México por vía aérea y marítima a través de Centroamérica, seguido de transporte terrestre a Estados Unidos y Canadá.

Entre octubre de 2024 y enero de 2026, Gómez ayudó a Ryan James Wedding a obstaculizar y evitar su detención, juicio y castigo en Estados Unidos. También intentó intermediar en la venta de aproximadamente 453,6 kilogramos de metanfetamina entre un proveedor y Wedding, a quien Estados Unidos catalogó como narcotraficante.