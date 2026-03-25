Indagarán con grupo interdisciplinario causas del derrame de hidrocarburo en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que conformó un grupo interdisciplinario para determinar las causas del derrame de hidrocarburo en Veracruz.

Al ofrecer su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal indicó que en dicho grupo interdisciplinario participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Además del grupo, se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria indicó que el director de Pemex, Víctor Rodríguez, le envió una nota sobre las labores de limpieza y el secretario de Marina “me dio un informe de lo que ellos están revisando”.

La jefa del Ejecutivo destacó que se continúa haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para conocer las causas del derrame.

“Hay que decir que se está haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza, pero la causa del derrame pues tiene que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer y le hemos pedido a la Fiscalía también frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos, que está teniendo, etcétera”, señaló.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, afirmó.

La Presidenta aseguró que hasta el momento no se tiene identificada a la empresa que provocó el derrame.

“Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Por eso hice el grupo interdisciplinario, para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga o fue nada más de una sola ocasión”, reconoció.

Sheinbaum Pardo negó que el derrame tenga impacto en el periodo vacacional de Semana Santa y puntualizó que se debe hacer un censo para apoyar a los afectados.