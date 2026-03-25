Localizaron a 28 menores de edad en Edomex y Quintana Roo

Autoridades del Estado de México y el Gabinete de Seguridad federal informaron la localización de 28 menores de edad que contaban con reportes de desaparición en los últimos días.

En el Edomex y en Quintana Roo, las investigaciones confirmaron que las ausencias fueron voluntarias o derivadas de conflictos familiares, descartando la comisión de ilícitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de ocho menores reportados como no localizados entre el 19 y 20 de marzo en municipios como Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, La Paz, Tultitlán y Zinacantepec.

Aclaró que no existe relación entre los casos.

De los expedientes iniciados, cinco correspondieron a desapariciones y uno a sustracción de hijo.

La FGJEM detalló que seis de los menores se ausentaron de forma voluntaria, mientras que dos casos en Ixtapaluca se debieron a conflictos de custodia; las menores ya fueron ubicadas y presentadas ante el Ministerio Público.

Entre los casos destaca el de una madre y sus dos hijos en La Paz, quienes se presentaron voluntariamente tras ser reportados por la abuela materna, así como adolescentes de entre 13 y 16 años en Zinacantepec y Chimalhuacán que regresaron a sus hogares por su propio pie, manifestando no haber sido víctimas de ningún delito.

En el caso de una adolescente de 14 años reportada como desaparecida el 19 de marzo en Zinacantepec, el 20 de marzo regresó a su domicilio en donde manifestó que su ausencia fue voluntaria y no fue producto de ningún delito.

Otro reporte fue el 19 de marzo la madre de una adolescente de 13 años denunció la desaparición en Coacalco, por lo que se iniciaron las labores de búsqueda. Al día siguiente fue localizada por las células de búsqueda y reintegrada a su núcleo familiar, aunque aún no ha rendido su entrevista para dar de baja el boletín de búsqueda.

20 menores con reporte de ausencia en Quintana Roo ya están en casa

En tanto, el Gabinete de Seguridad informó que 20 adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, cuyos reportes de ausencia causaron alarma en redes sociales y medios locales de Quintana Roo, ya se encuentran en sus hogares.

Con relación a los reportes difundidos sobre menores presuntamente desaparecidos en Quintana Roo, se informa que todas las personas reportadas como no localizadas entre el 6 y el 13 de marzo se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, indicó el organismo en su cuenta de X.

Desde la semana pasada, reportes en redes y medios locales de la entidad destacaron la ausencia o posible desapariciones en municipios de la entidad.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad destacó que en todos casos se activó el mecanismo de la Alerta Amber, con los protocolos de búsqueda inmediata, lo que destacó en el resultado de su localización.

De acuerdo con autoridades locales, las 20 solicitudes de Alerta Amber fueron atendidas conforme a los protocolos de búsqueda inmediata, lo que permitió su ubicación en corto tiempo”, apuntó.

La emisión de fichas de búsqueda es un mecanismo preventivo que permite la activación inmediata de acciones para su pronta localización y la protección de las familias. El Gabinete de Seguridad mantiene coordinación permanente con las autoridades de @GobQuintanaRoo para atender de manera oportuna estos reportes”.

*mcam