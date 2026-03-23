Indagan funeraria de Iguala por caso de los 43 normalistas; dueños están detenidos

Como parte de la nueva estrategia sobre la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la fiscalía creada por este caso, indaga una funeraria en Iguala que tiene crematorios y que funcionaba de forma irregular, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional y cuestionada sobre el tema, la presidenta detalló que esta funeraria ya había aparecido en una investigación sobre el caso. De hecho a ella condujeron los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), un equipo técnico que fue creado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que desmintió la llamada "verdad histórica" con los informes que presentó como parte de sus indagatorias.

"Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y operaba demandar irregular, es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema, ya había aparecido en investigación del GIEI, pero la desecharon, dijeron que no había más que investigar ahí", dijo la presidenta.

Sin embargo, las nuevas investigaciones realizadas por la comisión creada para atender el caso y basadas en el nuevo esquema condujeron de nuevo a esta funeraria, que, reiteró la presidenta, operaba de manera "muy irregular", por lo que actualmente los dueños de dicho negocio están detenidos.

"Están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación muy profunda, la última vez que me lo presentaron le pedí a Arturo (Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) que hablaran ya con los padres y madres para explicarles ya todo este caso", comentó.

La presidenta descartó dar más detalles al respecto, para no interferir en la nueva investigación que la FGR se está haciendo sobre el caso, por lo que pidió que sea el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, quien asumió el cargo en julio de 2025 tras la renuncia de Rosendo Gómez Piedra, el que informe al respecto.

"No quiero yo dar más información porque no sé si interfiere en las propias investigaciones (...), para abrirlo públicamente me gustaría que fuera el propio fiscal (del caso Ayotzinapa el que diera un informe al respecto)", dijo.

CIDH asiste a México en caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formalizó el 18 de noviembre de 2014 un acuerdo de asistencia técnica con el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el objetivo de fortalecer la búsqueda e investigación del caso.

El acuerdo contemplaba la creación de un grupo interdisciplinario de expertos que brindará cooperación técnica en la localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como en las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables. También preveía acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Integrantes del GIEI que apoyaron el caso Ayotzinapa. Especial

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México, realizó su primera reunión el 11 y 12 de febrero de 2015. Este equipo técnico estaba conformado por:

Carlos Martín Beristain

Angela Buitrago

Claudia Paz y Paz

Francisco Cox Vial

Alejandro Valencia Villa

El 6 de mayo de 2020 la CIDH firmó un nuevo acuerdo para extender la asistencia técnica del GIEI en el caso Ayotzinapa.

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