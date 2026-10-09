Vinculan a proceso a tres hombres detenidos con 60 explosivos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José Benito Iribe Burgos, Carlos Alberto Rodríguez Martínez y Marcos Orlando Rodríguez García, señalados por su probable responsabilidad en delitos relacionados con armas, cartuchos, cargadores y artefactos explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público de la Federación en Sinaloa, luego de presentar ante un juez de control los datos de prueba recabados durante la investigación.

La autoridad judicial impuso a los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva, que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7 Nor-Noroeste, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango. También fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, los tres hombres fueron detenidos durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva en un camino de terracería cercano al poblado de Dimas, municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Los agentes detectaron una camioneta en la que viajaban personas armadas y con chalecos tácticos. Ante esta situación, les marcaron el alto y efectuaron una revisión de la unidad y de sus ocupantes.

Durante el operativo fueron asegurados 60 artefactos explosivos, una pistola, un fusil, 160 cartuchos útiles, siete cargadores y 24 casquillos.

Las autoridades también localizaron tres chalecos tácticos, cada uno equipado con una placa balística, además de un radio portátil y el vehículo en el que se desplazaban los ahora imputados.

Los objetos asegurados y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que posteriormente judicializó el caso y consiguió que José Benito Iribe Burgos, Carlos Alberto Rodríguez Martínez y Marcos Orlando Rodríguez García fueran sujetos a proceso penal.