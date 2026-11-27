Como parte de las acciones federales contra el tráfico de estupefacientes, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) destruyeron mil 299 kilos con 722 gramos de clorhidrato de cocaína, asegurados durante diversos operativos navales frente a las costas de Guerrero.

Autoridades navales y ministeriales supervisaron la destrucción de casi 1.3 toneladas de cocaína Semar

La incineración del narcótico estuvo a cargo de personal de la Octava Región Naval, en coordinación con autoridades ministeriales, quienes certificaron la destrucción total de la droga.

Autoridades navales y ministeriales supervisaron la destrucción de casi 1.3 toneladas de cocaína Semar

Durante la diligencia, especialistas en química forense de la FGR corroboraron la composición del estupefaciente, mientras que representantes del Órgano Interno de Control de la dependencia supervisaron que los procedimientos se realizaran conforme a la normatividad vigente.

Autoridades navales y ministeriales supervisaron la destrucción de casi 1.3 toneladas de cocaína Semar

De acuerdo con la dependencia naval, la cocaína fue decomisada en distintas operaciones de vigilancia marítima que realiza la Armada de México en el litoral guerrerense para combatir el traslado ilícito de narcóticos.

Personal de Semar y de la FGR supervisó la incineración de más de 1.8 toneladas de cocaína aseguradas en las costas de Guerrero Semar

Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2024-2030, mediante el cual las autoridades federales mantienen operaciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas y evitar que los cargamentos lleguen a las redes de distribución de la delincuencia organizada.