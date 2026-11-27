Incineran 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero
La droga fue decomisada durante operaciones de vigilancia marítima realizadas por la Armada de México
Como parte de las acciones federales contra el tráfico de estupefacientes, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) destruyeron mil 299 kilos con 722 gramos de clorhidrato de cocaína, asegurados durante diversos operativos navales frente a las costas de Guerrero.
La incineración del narcótico estuvo a cargo de personal de la Octava Región Naval, en coordinación con autoridades ministeriales, quienes certificaron la destrucción total de la droga.
Durante la diligencia, especialistas en química forense de la FGR corroboraron la composición del estupefaciente, mientras que representantes del Órgano Interno de Control de la dependencia supervisaron que los procedimientos se realizaran conforme a la normatividad vigente.
De acuerdo con la dependencia naval, la cocaína fue decomisada en distintas operaciones de vigilancia marítima que realiza la Armada de México en el litoral guerrerense para combatir el traslado ilícito de narcóticos.
Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2024-2030, mediante el cual las autoridades federales mantienen operaciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas y evitar que los cargamentos lleguen a las redes de distribución de la delincuencia organizada.