El 65.5% de estaciones de gasolina venden el diésel en 28.50 o menos, reporta Profeco

Tras el acuerdo al que llegó el gobierno de México con empresarios gasolineros, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, refirió que el 65.5 por ciento de estaciones venden el diésel en 28.50 pesos el litro.

Bajo esta premisa, el funcionario resaltó también que el 54.6 por ciento de cumplimiento de estaciones de servicio venden dicho combustible en menos de 28 pesos con 28 centavos, sin embargo, reconoció que aún se siguen presentando sitios donde los precios se mantienen elevados.

Tenemos un precio promedio nacional de 28 pesos con 50 centavos, pero aquí hay un esfuerzo muy importante que hemos estado trabajando con los gasolineros. Ya tenemos un 54.6 por ciento de cumplimiento de estaciones de servicio que venden el diésel en menos de 28 pesos con 28 centavos. De 28.29 a 28.50 un 11.44, es decir, ya tenemos un 65 por ciento de estaciones que venden en menos de 28.50”, explicó.

Sheinbaum advierte revisión con el SAT de aquellas que lo venden más caro. Cuartoscuro

Profeco ya colocó lonas

En más sobre este tema y teniendo como marco la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco apuntó que se realizaron diversas visitas a estaciones de servicio con el fin de corroborar los precios que estas están manejando al público.

En total se visitaron 44 estaciones este fin de semana, de este número, 14 lonas fueron colocadas advirtiendo al público que en esos centros de servicio venden muy caros los combustibles.

Derivado de lo anterior, la propia presidenta Sheinbaum advirtió que se estudian otras medidas para detener esta política porque el gobierno ha determinado una reducción del Impuesto Especial de Productos y Servicios para contener el precio de ese combustible.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país reveló que mañana se va a reunir con la organización de concesionarios de gasolinas para revisar esta situación porque el gobierno federal está destinando recursos públicos, mediante reducción de impuestos, a pesar de lo cual muchos mantienen precios más elevados.

Por último, la mandataria señaló que por ahora mantendrán la política, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, de colocar mantas afuera de las gasolineras que vendan por arriba de los 28 pesos, para advertirles a los consumidores que en esa estación se vende muy caro y que busquen otras opciones, además de emprender acciones de la mano del Servicio Administración Tributaria (SAT) con el fin de seguir apoyando a la economía de millones de usuario y familias mexicanas.

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fdm