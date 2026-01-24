Incendio en deshuesadero de Tenancingo consume varios autos; no hay lesionados

Un incendio en deshuesadero consume varios autos en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala.

El incendio se originó, la tarde del viernes debido a la quema de pastizales cerca de un predio ubicado en Prolongación 8 Oriente, cerca de la carretera Vía Corta Chiautempan–Puebla, donde se encuentra el deshuesadero, las fuertes ráfagas de viento propagaron el fuego.

Una llamada al número 911 alertó a las autoridades, en el reporte se indica a qué varios automóviles de un deshuesadero se estaban incendiando y que el fuego avanzaba de manera rápida.

Incendio del deshuesadero en Tlaxcala. Especial

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, policía municipales, personal de Protección Civil y el heroico cuerpo de bomberos, quienes evitaron que las llamas se propagara, logrando controlar el incendio, afortunada no se reportaron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

Las autoridades hicieron un llamado a productores y la ciudadanía a evitar quemas de pastizales sin supervisión de las autoridades, ya que en esta época es muy común que los incendios se salgan de control