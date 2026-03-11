¡Atento! Cuatro letras cobran este miércoles la Pensión del Bienestar

En el marco del segundo pago del año de la Pensión del Bienestar, este miércoles 11 de marzo la Secretaría del Bienestar dio a conocer qué derechohabientes cobrarán hoy el apoyo que les otorga el gobierno de México.

Para este efecto, la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, conforme se marca en el calendario publicado por la dependencia federal el pasado 2 de marzo, día en que comenzaron los depósitos, mismos que estarán activos hasta el jueves 26 del mismo mes.

En este sentido, si tu primer apellido inicia con la letra H, I, J, K hoy podrás hacer efectivo el cobro ya sea por medio de cajero automático o directamente en las ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos:

MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K

JUEVES 12 de marzo, letra L

VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Cabe mencionar que esta dispersión comprende el mes de marzo-abril para cuatro sectores de la población quienes podrán acceder a los diferentes montos que reparte el gobierno federal por medio de la Secretaría del Bienestar a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres bienestar y madres trabajadoras.

Para poder localizar el banco más cercano al domicilio del derechohabiente, se podrá consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx y para verificar que el pago ya fue efectuado, los beneficiarios lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos varían según sea el programa social al que estén inscritos:

Pensión Adulto Mayor recibirán 6 mil 400 pesos.

Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos.

Mujeres con Bienestar un monto de 3 mil 100 pesos.

Madres Trabajadoras obtendrán mil 650 pesos.

