Tomé la decisión de “no demandar” a Musk; si sigue, “evaluaremos”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que decidió no presentar una demanda civil contra el empresario Elon Musk, luego de la polémica generada por comentarios del magnate en la red social X (antes Twitter) en los que insinuó vínculos de la mandataria con el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de marzo de 2026, la mandataria explicó públicamente su decisión y dejó claro que, por ahora, no procederá legalmente, aunque señaló que la situación podría revisarse nuevamente si continúan los ataques.

En su intervención, la presidenta fue enfática al explicar que su gobierno optó por no iniciar acciones legales en este momento, pese a que previamente se había analizado esa posibilidad con un equipo jurídico.

La mandataria expresó de manera textual:

Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso. Ya vemos si sigue, lo reevaluaremos.”

Más adelante reiteró el mismo posicionamiento para dejar clara la postura de su administración.

Decidimos finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso; ya veremos, si sigue lo reevaluaremos.”

Estas declaraciones se producen después de varios días de debate público, luego de que Musk difundiera comentarios que generaron reacciones políticas y sociales en México.

Las acusaciones que detonaron la controversia

La polémica comenzó cuando Elon Musk, propietario de la plataforma X (Twitter), compartió una publicación relacionada con la postura de la presidenta mexicana sobre la estrategia de seguridad frente al narcotráfico.

En ese contexto, el empresario escribió una frase que provocó fuertes críticas.

“Sus jefes del cártel le ordenan que diga.”

El comentario surgió a partir de un video en el que la mandataria explicó que no declarará una guerra contra el narcotráfico, postura que contrasta con la estrategia implementada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Tras difundirse ese mensaje, desde el gobierno federal se informó que un equipo de abogados analizaba la posibilidad de presentar una demanda civil contra el empresario por los señalamientos.

Sin embargo, en su conferencia más reciente, Sheinbaum confirmó que esa vía legal quedó descartada por ahora.

Elon Musk, empresario conocido por su liderazgo en Tesla , SpaceX , X y xAI Reuters

Declaraciones polémicas de Musk

Las declaraciones de Musk y la discusión pública ocurrieron en medio de la atención mediática por el operativo relacionado con Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El caso provocó un intenso debate político sobre la estrategia de seguridad en México y la narrativa gubernamental respecto al combate al crimen organizado.

En ese escenario, las declaraciones del empresario estadounidense amplificaron la discusión en redes sociales y medios internacionales.

La decisión de no demandar a Musk se dio el mismo día en que el gobierno federal presentó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para prevenir la violencia en línea, particularmente contra mujeres.

Durante el anuncio, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la red social X fue invitada a participar en las mesas de diálogo.

Sin embargo, señaló que la empresa decidió no integrarse al acuerdo.

La funcionaria explicó.

Fue convocada la plataforma X a este diálogo; ellos argumentaron que no tienen una oficina en México y no se sentaron a ninguna de las reuniones, y es una de las redes donde más vemos expresadas estas violencias.”

El episodio evidencia las tensiones entre figuras políticas y líderes tecnológicos globales, así como el creciente impacto de las redes sociales en el debate público y político.

Aunque por ahora la presidenta Claudia Sheinbaum descartó proceder legalmente contra Elon Musk, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la medida en caso de que continúen los señalamientos.

