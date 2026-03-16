Inauguran segundo piso en Tijuana; conecta la zona del aeropuerto con la costa del Pacífico

En el marco de la rueda de prensa mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se inauguró el Viaducto Elevado de Tijuana, en el estado de Baja California, que conecta la zona del Aeropuerto Internacional de esa ciudad con la costa del Pacífico.

La obra fue ejecutada por el cuerpo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y está constituida por:

Una longitud de 11.4 kilómetros.

Una longitud de 11.4 kilómetros. Dos carriles por sentido.

Representó una inversión de 14 mil millones de pesos.

La obra fue formalmente inaugurada mediante un video enlace a Tijuana con la gobernadora del estado fronterizo, Marina del Pilar Ávila; y el general Edelmiro Manzano, integrante del cuerpo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa.

Esta es una obra, sin duda la más importante que se ha construido en la historia de nuestro estado. Durante muchos años, fue un sueño para nuestra ciudad y hoy se convierte en una realidad que transformará la vida de miles de personas”, comentó la gobernadora.

El nuevo viaducto incluye un túnel de un kilómetro de longitud, y reduce a 12 minutos el recorrido que actualmente puede realizarse hasta una hora en horas pico. Para su construcción se generaron 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

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fdm