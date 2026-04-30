Anuncian cambios en la Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía anunció una serie de nombramientos en su estructura, derivados de renuncias presentadas por funcionarios de la dependencia que buscarán competir por cargos de representación popular, las cuales entrarán en vigor en el transcurso del mes de mayo.

Ximena Escobedo Juárez como subsecretaria de Industria y Comercio.

Escobedo Juárez fungió hasta hoy como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Anteriormente, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política.

Vidal Llerenas Morales, hasta hoy subsecretario de Industria y Comercio, será propuesto, en sustitución de Santiago Nieto, como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Llerenas Morales ha fungido como diputado local y federal, alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de egresos en el gobierno de la Ciudad de México.

Tendrá como encomienda conducir los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC.

Carlos Javier Castillo Pérez como nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Castillo Pérez se desempeñó hasta hoy como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, posición que será ocupada por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, exsecretario técnico de Facilitación Comercial.

María Idalia Salgado Hernández como directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez.

Salgado Hernández se desempeñó anteriormente como directora general del Centro de Información y Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

Además de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez presentaron también renuncias a sus cargos, con el objetivo de realizar actividades de índole político: Héctor Ochoa Moreno; director general de Paneles Internacionales; Salma Luévano Luna, responsable del sector de Economía de Inclusión y representante de la Secretaría en Aguascalientes; Omega Vázquez Reyes, representante en Michoacán; Humberto Hernández, responsable del Polo de Desarrollo de Huamantla, y Julio Benavides Serrano, responsable del Plan Sonora. Los nombramientos de quienes los sustituyen se darán a conocer próximamente.

El secretario Marcelo Ebrard agradeció la labor desempeñada por los funcionarios que dejan la dependencia y deseó éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades.

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JCS