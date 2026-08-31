Inauguran en Hermosillo la Plaza de las Buscadoras en homenaje

En respuesta a una de las peticiones más sensibles de las familias de personas desaparecidas, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio "Toño" Astiazarán, encabezó la inauguración de la Plaza de las Buscadoras, un sitio emblemático diseñado para visibilizar la lucha y memoria de las rastreadoras en la entidad.

El evento contó con la presencia y testimonio de las representantes de los principales colectivos del estado: Cecilia Flores, del colectivo Madres Buscadoras, y Cecilia Delgado, de Buscadoras por la Paz, quienes acompañaron al edil y a su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, en la develación del espacio conmemorativo.

Durante su intervención, Cecilia Flores destacó la apertura de las autoridades municipales para escuchar a las víctimas directas. Sosteniendo una manta de localización con la frase "Promesa Cumplida", la activista enfatizó el valor simbólico que tiene este lugar para todo Sonora: “Agradecerle enormemente por tomarse la molestia, por ponerse la camiseta y el lugar de las madres. Este monumento va a representar a todo el Estado; que sepan que hay una conmemoración para todas las madres que se han ido con los brazos vacíos y para seguir impulsando que no nos dejen solos”.

Por su parte, Cecilia Delgado, lideresa del colectivo Buscadoras por la Paz, expresó su emoción al ver concretado el proyecto urbano y arquitectónico que fue consultado previamente con las familias.

“Superó mis expectativas. Este proyecto es en honor a cada madre, hermana, esposa y tía que estamos en la lucha, y de las que se fueron sin encontrar a sus seres queridos. Representa mucho el dolor que llevamos por dentro. Las promesas se cumplen y cumplió, presidente”, manifestó Cecilia Delgado, quien reconoció el respaldo del gobierno municipal para dignificar la causa.

La Plaza de las Buscadoras se consolida como un punto de encuentro, memoria e impulso social en Hermosillo, con el objetivo de brindar apoyo y visibilidad a aquellas familias que aún continúan en el camino de la búsqueda de sus seres queridos.