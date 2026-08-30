Durazo destaca reducción del desempleo en Sonora durante el segundo trimestre de 2026

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que la entidad registró una mejora en sus indicadores laborales durante el segundo trimestre de 2026, al destacar que la tasa de desocupación disminuyó de 3.0 a 2.76 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El mandatario atribuyó el resultado a la estrategia estatal para fortalecer la actividad económica mediante la atracción de inversiones y el impulso a los sectores productivos. "En Sonora estamos trabajando para que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades y bienestar para las familias", afirmó, al considerar que la reducción del desempleo "nos indica que avanzamos en la dirección correcta".

Durazo sostuvo que el descenso en la tasa de desocupación refleja el compromiso de su administración para generar empleos con mejores condiciones laborales y mayor estabilidad. "Nos compromete a seguir generando condiciones para la inversión y el desarrollo de nuestro estado", expresó, al señalar que el objetivo es ampliar las oportunidades para las y los sonorenses.

Además del comportamiento del empleo formal, el gobernador destacó los resultados en materia de informalidad laboral. Según las cifras del Inegi correspondientes al segundo trimestre de 2026, Sonora registró una tasa de 43.9 por ciento, lo que ubicó a la entidad en el octavo lugar nacional entre los estados con menor nivel de informalidad.

El mandatario afirmó que este indicador coloca al estado por debajo del promedio nacional y representa una fortaleza para consolidar empleos con mayor certidumbre para la población. "Representa una fortaleza para continuar promoviendo empleos con mejores condiciones", señaló, al insistir en que la formalización del empleo forma parte de la estrategia de crecimiento económico.

Durazo reiteró que su administración mantendrá como prioridad el fortalecimiento de la economía estatal mediante el aprovechamiento de las ventajas competitivas de Sonora, el talento de su población y su ubicación estratégica para atraer nuevas inversiones. "Seguiremos generando oportunidades de desarrollo en todas las regiones de la entidad", sostuvo, al asegurar que la meta es traducir el crecimiento económico en mejores condiciones de vida para las familias sonorenses.