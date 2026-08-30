Ariadna Montiel alista 'filtro' en Morena y lanza embestida en Chihuahua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que el partido no permitirá que personas con “vínculos inconfesables”, cuentas pendientes, pasado cuestionable o antecedentes que pongan en riesgo al movimiento lleguen a ocupar cargos públicos, aun cuando ganen las encuestas para obtener una candidatura.

En medio del llamado reiterado a la unidad durante la jornada de trabajo con los diputados federales de Morena, Montiel dejó claro que las candidaturas no serán producto de acuerdos cupulares y que el único que decidirá quién representará al partido será el pueblo, mediante encuestas.

“Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables. Nos comprometimos desde el día que tuvieron a bien darme esta responsabilidad a que jamás vamos a aceptar a alguien que tenga cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que le impidan ser parte de esta transformación”, sostuvo.

Agregó que, incluso si ganan la encuesta pero cuentan con “malos antecedentes, no serán candidatos” y les pidió “no invitar a aspirantes con esos señalamientos”.

Montiel Reyes afirmó que las evaluaciones de los perfiles estarán respaldadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero insistió en que la responsabilidad también recae en los propios legisladores.

“Les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes. Porque les vamos a decir que no”, señaló.

Al inicio del encuentro, la lideresa de Morena pretendió impedir el acceso de los medios de comunicación y finalmente terminó sujetándose a los lineamientos de transparencia de la bancada, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ordenó permitir la presencia de los representantes de los medios.

Ante los diputados, Montiel llamó a mantener los principios del movimiento y evitar que las frivolidades o los escándalos terminen desplazando la agenda de la llamada transformación.

“Es muy importante que no se nos olvide que estamos aquí por decisión del pueblo y que es al pueblo al que nos debemos”, afirmó.

Reelección, con encuesta

Sobre la posibilidad de que los actuales diputados busquen la reelección, Montiel aclaró que la ley les permite participar y que no tendrán que solicitar licencia para realizar trabajo político y territorial, pero deberán someterse a las mismas reglas que cualquier otro militante.

“Ustedes podrán reelegirse si así lo decide el pueblo (…) Se acabó el tiempo en el que en el régimen de corrupción y privilegios todo era por dedazo”, sostuvo, al tiempo que exhortó a los interesados en un cargo a “hacer trabajo de territorio”.

En ese contexto, lanzó críticas contra gobiernos de oposición y llamó expresamente a Morena a disputar el gobierno de Chihuahua.

Montiel arremetió contra la gobernadora panista María Eugenia Campos, a quien llamó “traidora a la patria”, y afirmó que el objetivo del partido será sacar al PAN del gobierno estatal.

“Estoy segura que el próximo año vamos a llevar la transformación a un estado más (…) y que saquemos a la traidora a la patria de María Eugenia Campos del estado de Chihuahua”, dijo.

Los diputados respondieron con gritos de “¡Fuera traidora, fuera!”.

Montiel también acusó al PRI de mantener prácticas autoritarias en Durango y Coahuila y cuestionó a Movimiento Ciudadano por lo que calificó como intentos de frenar el avance de Morena.

Convocatorias, desde este lunes

Por su parte, Citlali Hernández, presidenta nacional de Elecciones de Morena, anunció que este lunes 31 de agosto se emitirán las condiciones para la elección de las coordinaciones distritales o diputaciones federales.

Precisó que los interesados podrán registrarse en línea o de manera presencial, aunque dijo que se privilegiará el mecanismo digital para agilizar el proceso.

“Preferimos que se registren en línea para no tener que dedicar todo el esfuerzo logístico de esperar a mucha gente”, explicó.

No obstante, habrá una opción presencial para garantizar el derecho de quienes no tengan acceso a Internet, insistió.

Hernández adelantó que después vendrán las convocatorias para las coordinaciones municipales y estimó que estas se emitirán antes de que concluya septiembre.

Para las coordinaciones de los distritos locales, el proceso está previsto para octubre.

RECTA FINAL DE PLENARIA: DEFINIRÁN PRESIDENTE DE SECCIÓN INSTRUCTORA

En la recta final de la Sesión Plenaria de Morena, que continuaba pasadas las 9 de la noche, luego de más de 12 horas de trabajos, los legisladores morenistas deberán elegir a quien relevará a Hugo Eric Flores Cervantes en la presidencia de la Sección Instructora.

Fue el propio Flores Cervantes quien aseguró que será Eduardo Castillo, también productor de aguacate en su natal Puebla, quien ocupe ese órgano técnico y jurídico, encargado de procesar las solicitudes de declaración de procedencia (desafuero) y de juicio político en contra de servidores públicos. Una de sus primeras acciones sería retomar el proceso de procedencia de juicio político contra el senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

En entrevista durante un receso de la Sesión Plenaria, Hugo Eric Flores reveló que Castillo dejó en el camino a la diputada Mariana Benítez, contra quien pesó su pasado priista.