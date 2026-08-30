Transportistas de combustibles denuncian "cobro de piso" de hasta 300 mil pesos

Transportistas de combustibles, contratistas de Pemex, denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares y extorsión en la Gerencia de Transporte Terrestre (GTT) de Pemex Logística, que incluye pagos de hasta 300 mil pesos para obtener acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de hidrocarburos.

A través de un comunicado, los afectados aseguraron que los cobros comenzaron durante la gestión de José Luis Pelaez Pérez, encargado de la gerencia de transporte terrestre, y que actualmente opera un esquema de “cobro de piso”, con una cuota de 5 mil pesos mensuales en efectivo por cada autotanque a su servicio.

Los transportistas, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, explicaron que la GTT exige el dinero bajo la amenaza de suspender los contratos de quienes se nieguen a pagar.

Detallaron que además se les exige el pago de 300 mil pesos por la obtención de un “número de PP o PR”, relacionado con el acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto.

Según la denuncia, ese trámite debe ser gratuito o, en su caso, tener un costo regulado. Sin embargo, el dinero les es solicitado mediante “facilitadores” o intermediarios no oficiales.

Indicaron que la Gerencia de Transporte Terrestre además exigió a los transportistas una comisión del 7% del monto facturado el mes de abril (“como chantaje al ajuste de tarifa”), obligada a pagar durante los meses de junio y julio de este año, misma que se entregó en efectivo en los alrededores de la torre ejecutiva de Pemex a los funcionarios mencionadas, esto para evitar ser suspendidos o formular alguna problemática para la cancelación de contrato.

Quienes acceden a cubrir las cuotas, sostuvieron los afectados, reciben trato preferencial en la asignación de embarques y en la gestión de pagos, mientras quienes se niegan enfrentan suspensiones, hostigamiento, retrasos y afectaciones operativas.

Los afectados señalaron por estas irregularidades a Israel Benítez, responsable de una división de Pemex Logística; José Luis Peláez Pérez, titular de la Gerencia de Transporte Terrestre; y Fernando Benjamín Hernández Flores y Daniel Antonio Reséndiz Serafín, subgerentes operadores de la GTT.

Los contratistas presentaron denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

También solicitaron de manera urgente una auditoría integral a la Gerencia de Transporte Terrestre, los mecanismos de acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto y los flujos de pago vinculados con los contratos de transporte de hidrocarburos.

Advirtieron que los presuntos cobros incrementan sus costos de operación, afectan la competencia entre proveedores y podrían impactar la cadena de distribución de combustibles.