Papa León XIV conocerá los rostros de las víctimas de la violencia en México antes de viajar a Francia

Poco antes de emprender su próximo viaje apostólico a Francia, el Papa León XIV conocerá los nombres y rostros de miles de víctimas de la violencia en México, un documento que reunirá historias de dolor marcadas por la desaparición, los asesinatos, la criminalidad, la corrupción y la impunidad.

La recopilación de esta información comenzó un día después de la visita a México de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y concluirá este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Colectivos de búsqueda, organizaciones e instituciones podrán enviar fotografías, fichas y nombres al correo comunidad@dialogonacionalporlapaz.org.mx.

Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, será el encargado de poner en manos del Sumo Pontífice este documento que, de manera simbólica, concentrará uno de los dolores más profundos del país: las vidas truncadas y las familias marcadas por la violencia.

Se están recibiendo las fotografías de personas desaparecidas (...) estamos solicitando a diferentes instituciones los nombres de los sacerdotes que han sido asesinados y los nombres de los periodistas que han sido asesinados (...) llamamos a los colectivos que nos puedan compartir las fichas de desaparecidos para tener esa información, armar las carpetas y poderlo hacer llegar al Papa León XIV por medio de la Nunciatura Apostólica de México”, explicó a Grupo Imagen el director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, Jorge Atilano González Candia.

La entrega de las carpetas con los rostros de quienes más sufren la violencia en México fue uno de los principales compromisos alcanzados con el cardenal Pietro Parolin a principios de este mes, durante una reunión con integrantes del Diálogo Nacional por la Paz.

En ese encuentro, el funcionario del Vaticano planteó una sola pregunta a los asistentes: “¿Quiénes son las víctimas de la violencia en México?”

La respuesta surgió a partir de más de 50 meses de trabajo en distintos territorios del país. Laicos y religiosos identificaron entre las principales víctimas a niñas y niños que han quedado huérfanos; jóvenes reclutados por grupos criminales en contra de su voluntad; familias buscadoras; periodistas asesinados por ejercer su profesión, y sacerdotes amenazados que, pese a la presencia de organizaciones delincuenciales, han decidido permanecer junto a sus comunidades.

Cuando tuvimos el encuentro con el cardenal Parolin y con el nuncio se acordó hacer llegar esta información (...) Nosotros calculamos que sea mediados de septiembre, es la fecha que hemos propuesto (...) antes de que pueda viajar a Francia”, agregó González Candia.

El viaje apostólico de León XIV a Francia está previsto para iniciar el 25 de septiembre de 2026, por lo que antes de esa fecha el Pontífice conocerá de primera mano los nombres y rostros de quienes ya no pudieron regresar a casa, así como de quienes perdieron durante la infancia a sus padres o madres a causa de la violencia.

Hasta ahora, distintos colectivos de búsqueda han hecho llegar alrededor de mil fichas de personas desaparecidas al correo comunidad@dialogonacionalporlapaz.org.mx.

El expediente que será entregado al Papa León XIV también será enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y posteriormente se publicará en la página de internet del Diálogo Nacional por la Paz.