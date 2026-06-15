IMSS Zacatecas realiza segunda procuración multiorgánica

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas logró la segunda procuración de órganos y tejidos de 2026, con lo cual, podrá beneficiar a más de 100 personas.

Lo anterior se logró por la donación de un paciente que presentó muerte encefálica.

Erik Leonardo Díaz, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGZ No. 1, señaló que esta es la tercera procuración de órganos y la segunda multiorgánica que realiza el IMSS Zacatecas en el presente año.

Es un acto heroico y loable donde este suceso a nivel nacional permite atender una urgencia nacional. Hay una necesidad de un corazón pediátrico en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que permitirá salvar la vida de un menor y muchas más”, indicó.

El especialista añadió que fue un equipo multidisciplinario el que realizó el procedimiento para procurar diversos órganos como corazón, hígado, riñones, tejido óseo, piel y córneas.

Finalmente, Erik Leonardo Díaz invitó a la población a seguir fortaleciendo la cultura de la donación de órganos y tejidos.

Para lo cual, se puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o ingresar a http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacionorganos, donde se puede llevar a cabo el registro como donador voluntario de órganos y tejidos.

IMSS llama a sumarse a donación de sangre

Con un promedio mensual de 10 mil donadores, el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) opera como la unidad de mayor dimensión en México y la segunda en América Latina.

Su captación de componentes sanguíneos llega a más de 45 unidades médicas ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Guerrero.

Asimismo, abastece a los hospitales que requieren dotación ante contingencias o por desabasto de grupos de sangre de baja frecuencia, informó su director general Oscar Zamudio Chávez.

Por lo anterior hizo un llamado a la población a sumarse a la donación altruista de sangre para garantizar los insumos, ya que actualmente en México el porcentaje aproximado de donación altruista es apenas del 8.5 %.

Si bien hay mitos alrededor de la donación de sangre, en el IMSS la seguridad del proceso se garantiza al donador mediante una estricta valoración médica e historia clínica confidencial”.

Destacó que “el material utilizado en la extracción es estéril, desechable y de un solo uso. En el caso del paciente receptor, el 100 % de las unidades recolectadas se someten a pruebas para descartar infecciones transmisibles por transfusión como VIH, Hepatitis B y C, sífilis y enfermedad de Chagas”.

Respecto a la captación en el CMN La Raza, el especialista informó que de enero a junio de 2026 han asistido 785 donadores altruistas y actualmente, este espacio dispone de una base de datos integrada por cinco mil donadores bajo dicha modalidad.

Cabe señalar que durante 2025, el IMSS captó más de un millón de unidades y productos sanguíneos, con lo cual, atendió padecimientos hemato-oncológicos, cirugías, urgencias transfusionales por accidentes y hemorragias obstétricas.

Lo anterior, se logró a través de su red de 56 Bancos de Sangre y 147 Centros de Colecta que tiene en todo el país.