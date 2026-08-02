IMSS supera promedio mundial de lactancia materna exclusiva

Al registrar 126 mil 251 menores de seis meses que recibieron lactancia materna exclusiva durante 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró un porcentaje superior al reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como promedio mundial de lactancia materna exclusiva.

Los bebés que fueron amamantados, representaron el 51.7 % del total de menores de seis meses atendidos en la institución. Esta cifra está por encima del 48 % que recomienda la OMS.

Aldo César De la Torre Gómez, coordinador de Programas Médicos de la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer del IMSS, señaló que para la atención y apoyo de esta práctica, el instituto dispone de 95 lactarios en sus unidades médicas, “enfocados en el amamantamiento o en la extracción y conservación de leche humana para recién nacidos y lactantes hospitalizados”.

Asimismo, la institución cuenta con 105 salas de lactancia instaladas en unidades médicas y centros de trabajo.

Estos espacios permiten a las madres trabajadoras amamantar o extraer y conservar la leche para su posterior traslado al hogar”.

El especialista añadió que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, el Seguro Social seguirá garantizando esta estrategia que es vital para el desarrollo de los niños.

“Realizaremos acciones comprometidas con la sociedad y las familias para proteger la lactancia materna y asegurar que cada una de los niños y de los niños se vean privilegiados con este alimento que es muy valioso".

Esta cifra está por encima del 48% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cortesía

¿Qué estrategia aplica el IMSS?

Con el objetivo de seguir impulsando la lactancia materna exclusiva, actualmente el IMSS aplica las siguientes acciones: