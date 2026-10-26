IMSS Durango interpone denuncia penal por agresión a enfermera

Luego de la agresión de la que fue objeto una enfermera en el área de urgencias del Hospital de Zona número 1 del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

En un comunicado informó que colaborará con la autoridad para que el hecho se esclarezca y no quede impune.

Al tiempo que condeno de manera enérgica cualquier acto de violencia contra su personal.

“Nada justifica agredir a quien cuida la salud de las y los pacientes”.

Jessica “H”, la enfermera agredida, recibió atención médica inmediata y cuenta con el acompañamiento del Instituto, que le brinda apoyo psicológico y asesoría jurídica.

“El titular del IMSS en Durango, ha mantenido comunicación con la trabajadora, manifestando el respaldo total para garantizar su seguridad en este proceso”, señaló el Instituto.

También se revisan los protocolos de seguridad de la unidad, así como la actuación del personal de vigilancia durante la agresión.

“El IMSS reconoce la labor diaria de su personal de Enfermería y reitera su compromiso de garantizar condiciones seguras para quienes trabajan en sus unidades”, destacó.

El agresor fue detenido

Una llamada de auxilio alertó a los policías, quienes acudieron al nosocomio que se ubica frente al Parque Guadiana de la ciudad capital.

El sujeto se introdujo al interior de la unidad del IMSS y comenzó a agredir física y verbalmente a la trabajadora de la salud.

La persona detenida es José “N” de 37 años de edad y con domicilio en la colonia Juan Escutia de la capital, quien arribo enfurecido porque le hacían llamadas informando de un paciente internado, familiar del agresor.

El paciente es un adulto mayor de 84 años de edad, le molestó a José que le estuvieran llamando, por lo que llego a reclamarle a la enfermera de 37 años de edad, quien se encontraba en ese momento en la recepción.

Le propino golpes en la espalda y en la nuca, la trabajadora médica le insistía en que ella no realizó esas llamadas de las que la acusaba.

Finalmente llegaron los agentes estatales para contener al sujeto que se encontraba ya en el exterior del área de urgencias, pero seguía alterado y gritando, procediendo a su aseguramiento y posterior traslado a la Fiscalía General del Estado de Durango.