Sheinbaum defiende avances en el IMSS e ISSSTE; adelanta comparecencia de Zoé en la mañanera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acudirá este martes a la conferencia matutina para informar sobre la situación del organismo y responder a los señalamientos sobre su funcionamiento.

La mandataria calificó de infundadas algunas de las críticas difundidas durante el último mes y defendió los resultados de su administración. Como indicadores, mencionó la apertura de hospitales y el aumento de las consultas de medicina general y de especialidad, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar para garantizar una atención oportuna y de calidad.

La presentación de Zoé Robledo permitirá conocer mayores detalles sobre los resultados del IMSS, los problemas que enfrenta y las medidas previstas para mejorar la atención a los derechohabientes.

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Revisan gastos para mejorar salarios

En materia laboral, Sheinbaum Pardo informó que su gobierno revisó los gastos del IMSS para destinar mayores recursos al incremento salarial de sus trabajadores.

También señaló que avanza la regularización del personal contratado en condiciones precarias durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de que cuente con contratos adecuados durante este año.

Sobre el suministro de medicamentos e insumos médicos, la presidenta explicó que las principales dificultades se han concentrado en la distribución hacia hospitales y clínicas, más que en los procesos de compra.

Ante ello, indicó que el gobierno federal trabaja para fortalecer la cadena de suministro y asegurar que los productos lleguen a las unidades médicas donde se requieren.

Sheinbaum también destacó los avances del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como parte de la estrategia para fortalecer los servicios públicos de salud.