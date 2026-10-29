Una infracción lleva a la captura de ruso en Tecate; traía documentos de la CIA y una granada

Un ciudadano ruso identificado como Iván “N” fue detenido en Tecate, Baja California, tras detectarse una alerta internacional de búsqueda vinculada con autoridades de Rusia y Estados Unidos. Durante la revisión de su camioneta, agentes encontraron una granada de fragmentación, documentos presuntamente falsificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dispositivos electrónicos relacionados con la vigilancia y la detección de señales.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades federales, que deberán esclarecer por qué el hombre transportaba estos objetos, cuál era su procedencia y qué relación tienen con la alerta internacional registrada en su contra.

La detención ocurrió durante el denominado Operativo Tecate y llamó la atención por los objetos asegurados y por la afirmación del propio detenido de haber pertenecido a las fuerzas armadas de Rusia. Sin embargo, no existe información pública suficiente para confirmar que trabajara para la CIA o para alguna otra agencia de inteligencia.

El ruso traía documentos presuntamente falsificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Especial

Una infracción de tránsito llevó a su detención

De acuerdo con los reportes del operativo, la intervención ocurrió el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 15:20 horas, sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mayab, en Tecate.

Los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión preventiva.

El conductor se identificó como Iván “N”, de 43 años y nacionalidad rusa. Al verificar sus datos, los oficiales detectaron que contaba con una alerta internacional de búsqueda relacionada con requerimientos de autoridades extranjeras.

Lo que comenzó como una intervención por una infracción vial derivó en el aseguramiento del vehículo y de diversos objetos que ahora forman parte de las investigaciones.

Al ruso le encontraron una granada. Especial

Encuentran en la camioneta una granada y equipo electrónico

Durante la inspección, los elementos de seguridad localizaron varios objetos cuya procedencia y posible uso deberán ser determinados por las autoridades.

Entre los artículos asegurados se encontraba una granada de fragmentación, cuya naturaleza y condiciones deberán establecerse mediante los peritajes correspondientes. También fueron localizados documentos presuntamente falsificados con los que el detenido habría intentado acreditarse como integrante de la CIA, así como un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

El inventario incluyó además un detector de señales telefónicas y un sistema de sirenas y altoparlantes instalado en la camioneta.

La presencia de estos objetos abrió nuevas líneas de investigación sobre las actividades del ciudadano ruso en territorio mexicano. No obstante, su localización no demuestra por sí misma que el detenido realizara labores de espionaje ni que estuviera vinculado con una organización criminal.

Las autoridades deberán establecer si los documentos son apócrifos, para qué se utilizaban los dispositivos y si existe alguna relación entre estos elementos y los requerimientos internacionales.