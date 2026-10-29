Alista Sheinbaum propuesta para fortalecer a Talleres Gráficos de México; se presentará la próxima semana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que la próxima semana su gobierno presentará una propuesta para fortalecer a Talleres Gráficos de México como empresa estatal encargada de producir la mayor parte de la papelería electoral que requiere el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de garantizar precios justos, transparencia y mejores condiciones en la contratación de estos materiales.

La mandataria señaló que la producción de insumos electorales enfrenta problemas relacionados con la concentración de contratos en un reducido número de empresas proveedoras, por lo que planteó que una institución pública asuma un papel central en la elaboración de boletas y demás materiales necesarios para los próximos comicios.

Lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los Talleres Gráficos, que sea la que produzca la mayoría de la papelería electoral a precios justos, transparentes y con su consejo de administración. Esa es la solución”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la iniciativa busca garantizar que toda la papelería electoral esté disponible para el próximo proceso electoral, mediante procedimientos de contratación transparentes y licitaciones honestas.

La propuesta se presentará en el contexto de la discusión sobre la reforma electoral, en la que el gobierno federal prevé impulsar cambios relacionados con el funcionamiento del sistema democrático y las condiciones en las que se organizan las elecciones.

Ante esta situación, pidió a las autoridades correspondientes iniciar las investigaciones pertinentes para revisar las condiciones en las que se han otorgado los contratos. Cuartoscuro

Sheinbaum acusa “coyotaje” en papelería electoral

La jefa de Estado acusó presuntas prácticas de intermediación irregular, a las que calificó como “coyotaje”, en los contratos para la producción de papelería electoral. Aseguró que existen empresas que desde hace más de 20 años mantienen una posición predominante como proveedoras de estos materiales.

“Son verdaderos coyotes”, expresó Sheinbaum al cuestionar que las mismas compañías hayan conservado contratos durante años, hasta convertirse, según sus palabras, en un “duopolio o tripolio”.

Ante esta situación, pidió a las autoridades correspondientes iniciar las investigaciones pertinentes para revisar las condiciones en las que se han otorgado los contratos.

Viene el proceso electoral el próximo año y hay que garantizar que toda la papelería electoral esté producida, sin ningún problema y con licitaciones honestas y no con estas empresas que pasaron por todos desde 1999 y el Instituto Nacional Electoral”, declaró.

Por último la primera presidenta del país consideró que la concentración de proveedores y las posibles irregularidades en las contrataciones representan una de las problemáticas que enfrenta el INE. Por ello, insistió en la necesidad de establecer mecanismos que permitan una mayor transparencia y condiciones competitivas en la producción de materiales electorales.