Impulsan uso de acero mexicano; obras públicas estratégicas

Con el objetivo de fortalecer la economía interna, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, encabezó la reunión plenaria para implementar el acuerdo siderúrgico firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El plan utiliza las compras públicas federales como estrategia para dinamizar la cadena de valor nacional.

La funcionaria llamó a sumar esfuerzos para aprovechar el poder de compra del gobierno de México, como una herramienta para fortalecer la industria nacional e impulsar los proyectos estratégicos y generar mayores oportunidades para la industria siderúrgica mexicana.

El encuentro contó con la participación de 65 representantes empresariales e industriales, el cual permitió vincular a las dependencias responsables de los principales proyectos de infraestructura del país con las empresas productoras de acero y contratistas de obras de construcción.

Para asegurar el abastecimiento del acero mexicano en las obras públicas, se determinó realizar ruedas de negocios, mesas de trabajo por temas, así como, mantener mecanismos permanentes de coordinación e intercambio de información entre gobierno e industria.

La estrategia busca que la inversión pública genere empleos y garantice el crecimiento económico del país.

*mcam