Impulsan estrategia para transformar la Montaña de Guerrero

El principal reto para consolidar el desarrollo integral en la región de La Montaña consiste en complementar los programas sociales vigentes con una fuerte inversión en infraestructura básica, la recuperación integral de la red carretera y el fortalecimiento del campo, estrategias clave para cerrar las brechas históricas de desigualdad que afectan de forma directa a la zona con mayor concentración de población indígena y afromexicana en la entidad.

Guerrero concentra cerca del 30 por ciento de la población indígena y afromexicana de todo el país, una realidad demográfica que vuelve indispensable enfocar de manera prioritaria los esfuerzos financieros y operativos de los tres órdenes de gobierno en dicha franja territorial. Factores climáticos y geográficos, tales como las constantes lluvias y los movimientos sísmicos, deterioran de forma recurrente las vías de comunicación terrestres, lo que obliga a las instituciones gubernamentales a mantener una estrategia permanente de rehabilitación, conservación y mantenimiento de toda la infraestructura carretera de la zona.

Ante este panorama, uno de los mayores desafíos actuales es restablecer eficazmente la red carretera de La Montaña y dar continuidad a la construcción de caminos artesanales, una política pública que ha comenzado a transformar por completo la conectividad en comunidades que históricamente permanecieron aisladas. Durante décadas, la inversión pública estatal y federal se concentró exclusivamente en la atención de las vías principales, dejando sin una comunicación terrestre adecuada o segura a los pueblos ubicados en el interior de los municipios.

Al respecto, los recorridos directos en las localidades permiten recoger las demandas de la población para construir soluciones desde el territorio, bajo la premisa de que las respuestas para la transformación provienen de la gente y deben llegar hasta las familias más alejadas de los centros urbanos. Si bien los programas sociales del Gobierno de México cuentan con una amplia cobertura en La Montaña y el resto del estado, el siguiente paso indispensable es el fortalecimiento de la infraestructura básica desde el ámbito municipal y estatal para complementar de forma sólida estas políticas públicas.

En materia económica y agrícola, las estrategias impulsadas por el gobierno federal para consolidar los precios de garantía y robustecer las compras gubernamentales de productos esenciales como maíz, frijol, arroz, café y miel representan una oportunidad idónea para dinamizar la producción regional y elevar los ingresos de las familias campesinas. La inversión sostenida en el sector agropecuario debe ser una prioridad absoluta para el desarrollo de Guerrero, con el objetivo de generar opciones laborales dignas que reduzcan la migración de jornaleros agrícolas hacia otras entidades, asegurando que las nuevas generaciones encuentren oportunidades de crecimiento en sus propias comunidades.