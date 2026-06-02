Impulsa Durazo reforma constitucional para nuevo modelo de protección civil en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo presentará al Congreso del Estado la iniciativa del Nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se trata de una reforma constitucional que busca transformar el sistema de protección civil en Sonora y centrar su actuación en la prevención y la participación ciudadana.

El mandatario explicó que el objetivo central es otorgar autonomía al organismo responsable de la gestión de riesgos en el estado, desvinculándolo del gobierno estatal para que responda directamente a la ciudadanía. "Que dependa de las y los ciudadanos, no del gobierno del estado", subrayó el mandatario.

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La iniciativa propone reconocer la protección civil como un derecho humano, fortalecer las instituciones de prevención y atención de riesgos, y ampliar la participación de la sociedad en la toma de decisiones, con miras a construir comunidades más resilientes y seguras ante emergencias y desastres.

La propuesta fue construida mediante una amplia consulta pública que incluyó foros regionales en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, además de un foro estatal de conclusiones. El proceso reunió a 656 participantes, 33 ponentes y 41 organizaciones de los sectores público, privado y social, y arrojó 140 propuestas ciudadanas integradas en un informe de acceso público.

En el ejercicio participaron instituciones de educación superior como la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y el Instituto Tecnológico de Nogales.