Hidalgo se alinea con la SEP y anuncia cierre del ciclo escolar para el 5 de junio

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo anunció modificaciones al calendario escolar para Educación Básica y Media Superior, por lo que el ciclo 2025-2026 concluirá de manera anticipada el próximo 5 de junio en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La decisión fue tomada durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y responde a las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país, así como a los ajustes logísticos relacionados con la celebración del Mundial de Futbol.

La dependencia estatal informó que las actividades administrativas de cierre terminarán el 12 de junio, mientras que el Consejo Técnico Escolar, previsto originalmente para el 29 de mayo, fue reprogramado para el 8 de junio.

Asimismo, el receso escolar concluirá el 10 de agosto con actividades de preparación docente y sesiones intensivas de Consejo Técnico Escolar. Del 17 al 28 de agosto se realizarán jornadas especiales para reforzar aprendizajes y atender necesidades académicas de estudiantes.

El inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027 quedó establecido para el 31 de agosto. La SEPH reconoció el trabajo de docentes, directivos y familias por su participación en la formación educativa de niñas, niños y adolescentes.

OTROS, SE REBELAN

La implementación de este recorte no ha sido uniforme, detonando un choque de visiones entre el centro del país y los estados.

Hidalgo se alineó con la federación, confirmando que sus planteles públicos y privados cerrarán puertas el 5 de junio, priorizando la seguridad ante el clima y los ajustes nacionales.

Pero, en un movimiento de autonomía, el gobernador de Nuevo León, Samuel García rechazó el cierre anticipado, extendiendo las clases hasta el 19 de junio.

Su argumento se centra en el impacto social: cerrar antes de tiempo rompe la rutina de los padres trabajadores y limita el desarrollo académico.

Para compensar, el estado implementará "campamentos de verano" que mantendrán las escuelas abiertas hasta el 8 de julio.

¿QUÉ SIGUE PARA LAS FAMILIAS?

Con el cierre administrativo proyectado para mediados de junio, el sistema educativo entrará en un receso inusualmente largo.

Las jornadas de preparación docente y reforzamiento académico se llevarán a cabo durante el mes de agosto, preparando el terreno para el inicio del ciclo 2026-2027, programado oficialmente para el 31 de agosto.

Este escenario deja a las familias mexicanas ante un reto de conciliación laboral y cuidado infantil, mientras el sistema educativo nacional intenta equilibrar la integridad física de los menores frente a las altas temperaturas y las demandas de un evento deportivo de talla mundial.