Multiplica Hidalgo créditos para mipymes en la gestión de Julio Menchaca

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la firma del convenio del programa Impulso Nafin+Hidalgo 2026-2027 y la entrega de apoyos financieros a micro, pequeñas y medianas empresas. Durante el acto oficial, el mandatario estatal destacó que esta estrategia de financiamiento ha multiplicado por casi 10 el número de créditos otorgados en cuatro años, al pasar de únicamente 26 apoyos en 2022 a un total de 256 financiamientos en el último año.

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que este crecimiento sin precedentes es el reflejo de la confianza que tienen las y los emprendedores locales en la administración de Hidalgo. Añadió que, gracias al alto nivel de cumplimiento de las personas beneficiarias, la entidad se posiciona entre aquellas con mayor capacidad de revolvencia en el país. Al día de hoy, las acciones operativas del programa han logrado fortalecer a un total de 764 empresas distribuidas en 60 municipios del estado, lo que ha permitido preservar 13 mil 143 puestos de trabajo formales.

“Hoy, Hidalgo se proyecta en el escenario nacional. Hace muchos años, el nombre de nuestra entidad aparecía como uno de los estados más rezagados y hoy destaca por sus logros en actividad económica, seguridad y conectividad”, afirmó Julio Menchaca, al recordar que el estado también redujo su deuda pública en un 42 por ciento en menos de cuatro años de gestión.

En su intervención, el titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera (Nafin), Leonardo Poblete Galván, detalló que para el nuevo periodo 2026-2027 el programa dispondrá de una bolsa de recursos superior a los 700 millones de pesos. Explicó que se otorgarán créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa de interés fija máxima anual del 14.75 por ciento, plazos de pago de hasta 60 meses y con el beneficio de no cobrar comisión por apertura.

El funcionario de Nafin precisó que la convocatoria está diseñada para robustecer a las empresas de manufactura, comercio, servicios y turismo que cuenten con un historial crediticio favorable y demuestren al menos dos años de operaciones. Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico local, Carlos Henkel Escorza, informó que la aportación del gobierno hidalguense al fideicomiso subió de 25 a 35 millones de pesos, acumulando una inversión de 138.4 millones de pesos que supera todo lo destinado por las tres administraciones anteriores juntas.