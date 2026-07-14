"Declaraciones de Tery Cole carecen de sustento": Gabinete de Seguridad

Las declaraciones de Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), carecen de sustento y no reflejan el trabajo realizado, en materia de combate al crimen organizado, afirmó este martes, el Gabinete de Seguridad, en una tarjeta informativa.

El funcionario estadunidense afirmó que existe una supuesta “conexión” entre los cárteles y el Gobierno de México.

El Gabinete de Seguridad precisó que “las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales.

Agregó que “la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”.

En el documento, el Gobierno de México afirmó que mantiene su disposición para fortalecer la cooperación con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

El mecanismo documentó que, desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio pasado, han sido detenidas 59 mil 582 personas, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además de haberse inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Se indicó que entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones criminales y estructuras delictivas, sin distinción alguna.

El Gabinete de Seguridad explicó que "las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas".

En relación con reducción de la violencia en el país, se indicó que de septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, lo que representa 41 homicidios menos cada día en el país.

El Gabinete de Seguridad señaló que los mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos han dado resultados en el combate a la delincuencia organizada, reflejada en la captura de generadores de violencia, entre ellos objetivos prioritarios requeridos por las autoridades estadunidenses.