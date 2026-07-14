Hugo Eric Flores pedirá licencia en la Cámara de Diputados 

El diputado federal Hugo Eric Flores Cervantes, fundador del nuevo partido PAZ, se comprometió con la bancada de Morena a pedir licencia y dejar su curul en los próximos días.

Aunque todavía es integrante del grupo parlamentario mayoritario en San Lázaro y presidente de la Comisión Jurisdiccional, el también impulsor de los ya extintos PES y Encuentro Social se presentó este lunes al Consejo General del INE como representante de nuevo instituto político.

La doble condición política de Flores Cervantes, legislador de Morena y líder del PAZ, fue motivo este martes de diversas interrogantes al jefe de la bancada del partido en el gobierno, Ricardo Monreal Ávila, quien rechazó que se tratara de una situación reprobable o falta de ética.

“Yo hablé con él ayer en buenos términos, como camaradas, como diputados, como compañeros. Yo en lo personal lo aprecio y tengo una buena opinión de él. Y hablamos sobre el tema de su nueva responsabilidad política partidista”, reseñó el coordinador morenista.

“Él está de acuerdo en que ya no puede mantenerse en la bancada como miembro de Morena, y seguramente él ya pedirá licencia en los próximos días para separarse de esta situación y de esta responsabilidad. Es un hombre sensato y congruente y yo creo que así seguirá actuando”, comentó el diputado Monreal.

Hugo Eric Flores Cervantes llegó a la Cámara Baja como integrante de la lista de candidatos plurinominales en septiembre de 2024, siendo su más destacada actuación legislativa la formulación del dictamen que en la Comisión Jurisdiccional rechazó quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, su compañero de bancada y acusado por su media hermana de tentativa de violación.

El todavía diputado federal por Morena guardó deliberado bajo perfil durante el proceso de aprobación de PAZ, rechazando las entrevistas de prensa que se le solicitaban.

Sin embargo, siendo aún titular de una curul y estando al frente de las responsabilidades parlamentarias otorgadas por el partido gobernante, este lunes asistió al Consejo General del INE en su calidad de dirigente de ese partido que retoma el perfil del PES y de Encuentro Social, así como sus bases, según declaraciones de sus voceros.

El jefe de la bancada oficialista desestimó esta doble condición. Y a pregunta expresa, respondió:

“No, no es una conducta inmoral, no es una conducta antiética. El diputado Hugo Eric Flores hasta ahora ha sido un aliado del movimiento que integramos, todos sus actos han sido con profunda lealtad al movimiento. Desde antes sabíamos que estaba construyendo un partido político distinto a Morena, distinto al PT, distinto al Verde. Cumplió los requisitos y ahora le han otorgado el registro como nuevo partido político”, justificó Monreal.

Aliado primero al PRI, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Flores Cervantes sumó a su primer partido, el PES, a la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Como resultado de esa alianza, ambos partidos llevaron a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos. En los primeros años de su gestión, el líder del PAS fue funcionario del gabinete del futbolista, con quien rompió antes de que se cumpliera el primer trienio.

Identificado con el movimiento de iglesias evangélicas, en lo que va de la actual legislatura, Flores Cervantes presentó iniciativas en enero anterior para considerar a las asociaciones religiosas como personas morales; otra para que sean sujetos de aseguramiento, así como el personal a su servicio y demás trabajadores no asalariados; y una más para que puedan poseer o administrar concesiones para la operación de medios de comunicación, incluidas las publicaciones impresas, sin fines de lucro.

Y a tono con los lemas del partido que entonces estaba en trámite de registro ante el INE, en mayo pasado, el dirigente de PAZ planteó una reforma para incluir en las leyes de planeación y en la de prevención de la delincuencia “la cultura de paz y reconciliación nacional como principios de la planeación del Estado sobre el desarrollo del país” y contra la violencia.