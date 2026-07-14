Cae árbol en kínder de Pueblo Nuevo, Durango

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron a un kínder para atender una emergencia luego de que un árbol se viniera abajo al interior del plantel debido a las intensas lluvias que se han registrado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

El accidente ocurrió en el kínder de la colonia El Brillante, donde debido al horario no se reportaron heridos.

Los Bomberos brindaron seguridad y evitaron daños mayores.

Las ramas caídas se podían observar desde el exterior de la escuela, por lo que los vecinos reportaron el hecho.

Ante las frecuentes lluvias las autoridades pidieron a la población manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y usar el cinturón de seguridad.

El personal de Protección Civil y Bomberos se mantiene atento a las condiciones meteorológicas para apoyar a la población.

PROTECCIÓN CIVIL DE COAHUILA SE MANTIENE ALERTA POR FUERTES LLUVIAS

Autoridades de Protección Civil se mantienen alerta ante las fuertes lluvias que se van a seguir registrado en Coahuila.

Lo anterior debido a la interacción del monzón mexicano con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso de humedad, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas en gran parte de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

La intensa precipitación podría ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, por lo que podrían presentarse afectaciones derivadas de la caída de árboles, ramas, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

La Subsecretaría de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse atenta de las condiciones climáticas.