Identifican a segundo minero encontrado en fosa clandestina de Sinaloa 

Un segundo minero reportado como desaparecido fue localizado dentro de la fosa clandestina encontrada en el poblado El Verde, en a la zona serrana del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Se trata de José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años de edad, originario de Taxco, Guerrero.

José Manuel estudió en la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Guerrero y se desempeñaba como geólogo para la empresa Viszla Silver.

Fueron familiares y amigos de José Manuel quienes confirmaron haber sido notificados por las autoridades de su localización, pues hasta el momento no existe un informe oficial de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento se ha reportado la localización de dos mineros dentro de la fosa clandestina de El Verde, pero se desconoce si pudiera haber otros trabajadores dentro de la misma.

Ocho mineros más siguen desaparecidos

A temprana hora, se identificó a José Ángel Hernández Vélez, de 37 años de edad, originario de Zacatecas.

Las esquelas de condolencias comenzaron a circular en redes sociales confirmando el deceso.

Sin embargo, todavía permanecen otros ocho mineros en calidad de desaparecidos, todos privados de la libertad el pasado 23 de enero en un campamento de la empresa canadiense Viszla Silver.

El operativo de búsqueda comenzó el primero de febrero, y hasta el momento a sido reportado el desmantelamiento de campamentos empleados por el crimen organizado y la detención de al menos cuatro personas: tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados con los hechos.

