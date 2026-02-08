Confirman identidad de uno de los mineros localizados en fosa clandestina de Sinaloa

Familiares de uno de los mineros desaparecidos, confirmaron haber sido notificados por las autoridades de la localización de José Ángel Hernández Vélez, dentro de una fosa clandestina en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Las condolencias comenzaron a circular a través de las redes sociales, pues hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer el número de cuerpos extraídos de la fosa en el poblado El Verde, y se limitó a informar que uno de ellos tenía características similares a las de uno minero desaparecidos.

Hoy nos despertamos con una noticia muy triste, no te encontraron como todos hubiéramos querido, pero ya descansas en paz, hasta siempre yuyor, que mi Dios te reciba en el cielo”, expresaron en redes sociales.

La empresa Capstone Copper, en donde laboraba José Ángel antes de viajar a Sinaloa, publicó una esquela para expresar sus condolencias y apoyo a la familia, confirmando su deceso.

El minero de 37 años de edad, era originario de Zacatecas; hace casi un año se fue a trabajar al municipio serrano de Concordia. Especial

El minero de 37 años de edad, era originario de Zacatecas, donde había estudiado ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico Regional, y hace casi un año se fue a trabajar al municipio serrano de Concordia, con la intención de mejorar sus ingresos.

Sin embargo, el 23 de enero del presente año, fue uno de los 10 mineros secuestrados por un grupo armado, cuando se encontraban en un campamento de la empresa canadiense Viszla Silver, quien realiza trabajos de extracción de materiales en Concordia.

El primero de febrero, las autoridades federales anunciaron el despliegue de más de mil elementos en la zona, para intentar localizarlos, pero hace uno días, lo que encontraron fue una fosa clandestina con un número indeterminado de cuerpos.

Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se han traslado a la comunidad de El Verde, esperando conocer el número de cuerpos y las características de los mismos, pero no han tenido suerte. Las autoridades les han dicho que estarán notificando directamente a los familiares, y darán a conocer mayores detales cuando hayan concluido todas las diligencias.

Hasta el momento, se continúa sin conocer el número de cuerpos encontrados dentro de la fosa clandestina, pues los trabajos continúan por las autoridades federales, quienes tienen restringido el acceso. Sin embargo, José Ángel sería el primer cuerpo identificado de manera oficial, al menos por sus familiares.

fdm