Transporte público en Colima: caro y deficiente

A más de un año siete meses de que el gobierno de Colima autorizó un aumento del 50 % en el transporte público, no se han cumplido las mejoras prometidas para este servicio.

En entrevista con Excélsior, Chuy Dueñas, delegado nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Colima, señaló que a pesar de que la ciudadanía está pagando más dinero para trasladarse, -resintiendo el incremento en sus bolsillos-, las unidades de transporte presentan muchas fallas y continúan en mal estado, tal y como estaban antes del denominado “tarifazo”.

Enfatizó que la situación es preocupante porque alrededor del 80 % de los colimenses utilizan este servicio para desplazarse.

Se sube el precio, y el transporte público además de que es obsoleto, es más caro. No se tienen unidades en buen estado y las que existen son insuficientes. Y definitivamente lo que se vendió es que el transporte público se iba a mejorar con esta nueva tarifa, y lamentablemente no ha sucedido porque lo que se cobra en el transporte no es equivalente al servicio que se está dando”, señaló.

EN COLIMA EL TRANSPORTE PÚBLICO NO ES INCLUSIVO

Otra problemática que afecta al transporte público en la entidad gobernada por la morenista Indira Vizcaíno Silva, es que a pesar del aumento en las tarifas, las unidades no han sido adecuadas para las personas con discapacidad.

“Aun cuando la ley de movilidad en el estado marca que el 10% del transporte público en el estado debe ser adaptado para población con discapacidad, no hay una sola unidad que le pueda garantizar el derecho a la movilidad a la población con discapacidad motriz.

Y pues definitivamente nos pone en una en una situación compleja, porque además de eso tenemos un gran porcentaje de población con discapacidad en el estado y normalmente el transporte público es lo que utilizan para trasladarse”, señaló Chuy Dueñas.

Ante la ineficiencia del transporte público en Colima, el exlegislador de MC, añadió que para buscar una solución se le ha propuesto a la gobernadora Vizcaíno, implementar un modelo tripartita de financiamiento, pero no ha existido voluntad política para mejorarlo.

Un modelo tripartita, donde la administración estatal apoye con un subsidio para el transporte público, el concesionario se comprometa a mejorarlo, y donde el usuario sea el que menos pague”.

Cabe señalar que el 12 de junio de 2024, el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, autorizó en una publicación extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado, el aumento a las tarifas de camiones urbanos y suburbanos, que pasaron de 8 a 12 pesos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Y en Manzanillo la tarifa aumentó a 13 pesos.

jcp