Buscan a automovilista que mató a otro conductor tras riña vial

Autoridades estatales mantienen un operativo de búsqueda para localizar a un automovilista señalado como responsable de la muerte de otro conductor tras una riña vial registrada en el bulevar Santa Catrina, al sur del municipio de Pachuca, Hidalgo.

El incidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Real Madeira, donde una discusión entre conductores derivó en una agresión con arma blanca.

La víctima, un hombre de 33 años, identificado como Hugo Enrique, circulaba en un vehículo Audi color blanco cuando fue atacado.

Hugo, de 33 años Foto: Especial

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al lesionado con vida a una clínica del ISSSTE; sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El presunto agresor abandonó el lugar de los hechos.

Información preliminar indica que huyó a bordo de un automóvil Nissan March color negro, con placas LHR-378-C, con posible dirección hacia el municipio de Actopan.

Hasta el momento no se ha confirmado su detención.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que el caso es investigado bajo la carpeta correspondiente por el delito de homicidio doloso, el cual contempla penas de hasta 30 años de prisión.

Dos mujeres muertas tras accidente vehicular en Hidalgo

Un trágico accidente vehicular registrado sobre la vía que comunica a las localidades de El Daxtha y Poxindeje, en el municipio de Actopan, dejó como saldo la muerte de dos mujeres y una persona más con lesiones de consideración.

El siniestro generó una rápida respuesta por parte de los cuerpos de emergencia. Paramédicos y personal de Protección Civil de los municipios de San Salvador y Actopan se trasladaron al lugar para brindar auxilio.

Durante las labores de atención, localizaron a un joven de 18 años de edad, identificado con las iniciales U.H.J., quien presentaba múltiples fracturas, entre ellas en costillas, pelvis y fémur, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para su atención médica.

Al continuar con la inspección de la zona, los socorristas confirmaron que dos mujeres habían perdido la vida, ya que no presentaban signos vitales al momento de ser evaluadas.

JCS