De 2019 a 2026, el número de becarios creció de 7.2 a 22.8 millones: SEP

Con el objetivo de que ninguna niña, niño, adolescente o joven deje de estudiar por falta de recursos económicos, los gobiernos de la Cuarta Transformación han implementado la mayor política pública de becas en la historia del país, lo que permitió que el número de beneficiarios creciera 217 por ciento entre 2019 y 2026, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP detalló que en 2019 se registraron 7.2 millones de becarios, quienes recibieron apoyos por 58.2 mil millones de pesos.

Para 2025, el número de beneficiarios ascendió a 13.3 millones de alumnas y alumnos, con una inversión de 128 mil 627 millones 317 mil 661 pesos.

Para 2026, anunció Delgado Carrillo, el padrón de beneficiarios alcanzará los 22.8 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con una inversión superior a los 178.2 mil millones de pesos.

El secretario afirmó que la entrega de becas constituye la política pública de mayor alcance e impacto para las y los estudiantes y sus familias, al brindarles recursos que les permiten continuar sus estudios, desarrollarse y cumplir sus metas.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que en 2025 la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica, dirigida inicialmente a estudiantes de secundaria, benefició a 8 millones 851 mil 348 alumnas y alumnos, con una inversión de 76 mil 622 millones 524 mil 594 pesos.

Detalló que la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior apoyó a 4 millones 94 mil 419 estudiantes, con una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior benefició a 409 mil 226 universitarios, con una inversión total de 11 mil 873 millones 172 mil 592 pesos.

A estos apoyos se suma la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, que en 2026 registra a más de 44 mil estudiantes universitarios y forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Julio León Trujillo destacó que, la Beca Universal Rita Cetina se ampliará en 2026 a alumnas y alumnos de primero a sexto grado de primaria en todo el país.

Las familias recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante, destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Finalmente, informó que durante el mes de febrero se realizan asambleas informativas en todas las primarias públicas del país, con el fin de orientar a las familias sobre el proceso de registro y acceso a esta nueva beca.

