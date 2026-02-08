CFE Fibra E consolida su fortaleza financiera con ingresos récord y rendimiento anual de 11.5% en 2025

E Fibra E confirmó su solidez financiera y su papel estratégico en el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión del país y durante el cuarto trimestre de 2025 los ingresos anuales por Derechos de Cobro del Fideicomiso Promovido fueron de 94 mil 967 millones de pesos; es decir, un 4.4% más que en el 2022, informó la Comisión Federal de Electricidad.

Mediante un comunicado, CFE difundió que “la mayor participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso Promovido (9.5%) permitió́ realizar de manera exitosa el primer pago de capital e intereses de su bono inaugural.

Este resultado se vio fortalecido por una estrategia integral de cobertura cambiaria, diseñada como un seguro financiero frente a la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar que protege al vehículo durante los 15 años de la vida del bono y brinda certidumbre sobre sus obligaciones financieras así́ como estabilidad en sus flujos”, resaltó.

CFE Fibra E es el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de la Comisión Federal de Electricidad y presentó sus resultados al cuarto trimestre del año pasado, cuyas cifras comprueban que se consolida financieramente, precisó la dependencia.

Informó además que el cierre de 2025, el rendimiento anual de 11.5% del índice de Fibras1, es el resultado incomparable de un vehículo con acceso exclusivo a activos diversificados en todo el territorio nacional, respaldados por contratación permanente que brinda certidumbre en sus ingresos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos acumulados por Derechos de Cobro del Fideicomiso Promovido ascendieron a 24 mil 618 millones de pesos. En el acumulado anual, estos ingresos alcanzaron 94 mil 967 mdp, lo que representa un crecimiento de 4.4%, el más alto registrado desde 2022”, destacó.

jcp