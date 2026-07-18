Identifican a nueve de los cuerpos localizados en Fresnillo; dos víctimas eran funcionarios municipales

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que nueve de los cuerpos localizados la mañana de este sábado tras los hechos registrados en los municipios de Pánuco, Santo y Morelos ya fueron identificados. De ellos, ocho corresponden a personas originarias de Zacatecas y una más era procedente del estado de Durango.

En un mensaje ofrecido tras la sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa, el funcionario detalló que dos de las personas que perdieron la vida se desempeñaban como funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.

Reyes Mugüerza explicó que, por instrucción del gobernador, se activó de inmediato una reunión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa para coordinar la respuesta de las autoridades estatales y federales.

En la sesión participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Poder Judicial del Estado.

El secretario agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó la presencia del general Porfirio Fuentes, comandante de la Quinta Región Militar, así como del general Salgado, coordinador territorial de la Guardia Nacional en la región, quienes acudieron de manera inmediata para fortalecer las acciones de seguridad.

Asimismo, señaló que las autoridades mantienen un operativo reforzado con mayor presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en distintos puntos del estado, con el objetivo de localizar a los responsables y evitar nuevos hechos de violencia.

Rodrigo Reyes aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya cuenta con una línea sólida de investigación, cuyos avances serán dados a conocer conforme lo permitan las diligencias ministeriales.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Zacatecas no dará "ni un solo paso atrás" en el proceso de pacificación de la entidad y afirmó que, en coordinación con las autoridades federales, se realizarán todas las acciones necesarias para esclarecer el caso, detener a los responsables y evitar que estos hechos queden impunes.