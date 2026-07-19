Fallece embajadora emérita Carmen Moreno; SRE expresa condolencias

El canciller Roberto Velasco lamentó el sensible fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien murió a los 88 años y dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano. La diplomática dejó un legado dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la que se convirtió en la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la institución.

La Cancillería calificó a Moreno Toscano como una distinguida diplomática mexicana, al tiempo que expresó sus condolencias a familiares, amistades y a todas las personas que compartieron con ella su trayectoria profesional.

Carmen Moreno Toscano. Foto: Cuartoscuro

Cancillería destaca la trayectoria de Carmen Moreno Toscano

En su mensaje, publicado a través de la red social X, Roberto Velasco recordó la trayectoria de Carmen Moreno Toscano, al destacar que su carrera diplomática estuvo marcada por un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, aspectos que fueron parte de su labor dentro del Servicio Exterior Mexicano.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano y fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería".

Asimismo, resaltó el compromiso que caracterizó su trabajo a lo largo de su carrera diplomática.

"Su trayectoria diplomática estuvo marcada por un compromiso constante con la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres".

Finalmente, el titular de la SRE expresó su solidaridad a quienes compartieron con ella su vida personal y profesional.

"Extendemos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amistades y a todos aquellos quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Descanse en paz".

*mcam