Identifican cuerpo de ingeniero oaxaqueño desaparecido en Sinaloa

Los restos del ingeniero oaxaqueño, Pablo Osorio Sánchez, desaparecido el 23 de enero pasado en La Concordia, Sinaloa, fueron identificados entre los varios cuerpos encontrados en dos fosas clandestinas en la comunidad El Verde de esa entidad.

Osorio, de 26 años de edad, fue desaparecido por personas desconocidas junto con 10 trabajadores de la empresa minera Vizla Silver Corp, en la parada de autobuses de la carretera Villa Fuente-Durango a La Concordia.

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, expuso que las autoridades de Sinaloa localizaron varios cuerpos en dos fosas clandestinas en la comunidad El Verde en el municipio de La Concordia, el 3 de febrero pasado, donde en la fosa número dos se registró como indicio “C” un cuerpo para posteriormente ser vinculado al caso.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) citó el 2 de abril a la señora Socorro Osorio Sánchez, madre del ingeniero, para la diligencia de notificación de restos humanos correspondientes al indicio “C”, a partir de estudios de medicina forense, odontología forense, antropología física, criminalística de campo y genética.

Sin embargo, observó que la familia cuestionó la suficiencia de dichos análisis y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para obtener una segunda opinión.

Aunque, subrayó que la madre fue citada nuevamente con sus familiares para una diligencia donde pudo realizar la identificación directa del cuerpo en el Centro Médico Forense Federal, al reconocer características propias de su hijo y con ello, aceptaron el cuerpo para iniciar los trámites administrativos de traslado y organizar el sepelio en su comunidad de origen.

El cuerpo del ingeniero será velado a partir del sábado próximo en su domicilio localizado en su comunidad El Vergelito, Ojo de Agua, para posteriormente ser sepultado el domingo en panteón municipal ubicado en el Barrio San Pedro de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en la región Mixteca.

El profesionista, egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, realizaba su residencia en la empresa Cicar S. A. de C. V., con sede en Puebla y como parte de sus actividades, fue enviado en junio del 2025 a La Concordia, como supervisor de túneles del kilómetro 161 al kilómetro 168 de la autopista a Durango.