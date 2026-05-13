Fallece trabajador de Pemex tras explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca

Derivado de las lesiones graves provocadas por la explosión e incendio en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2, Víctor López Matuz, superintendente de Fuerza y Operaciones en la refinería de Pemex en Salina Cruz, falleció la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador habría sufrido lesiones de gravedad derivadas del incidente ocurrido al interior del complejo petrolero la noche del pasado lunes.

Luego del percance en la planta, el lesionado, junto con otras cinco personas, recibió atención médica en el hospital de Pemex ubicado en la misma ciudad porteña del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, alrededor del mediodía del martes fue ingresado a otro hospital especializado, donde falleció horas más tarde.

La refinería de Salina Cruz, Oaxaca, ha tenido diferentes incidentes en los últimos meses. Foto: Especial.

Tras el percance, ambulancias de Petróleos Mexicanos (Pemex) implementaron un operativo de emergencia para evacuar a las víctimas. Debido a la gravedad de las quemaduras, los heridos fueron canalizados a hospitales de la región y a la Unidad de Quemados de la UMAE del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Puebla.

Entre los heridos se encuentra un enfermero, hijo del dueño de la compañía McKinsey, y un trabajador de contraincendio que continúa hospitalizado.

Por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), trascendió que dos jóvenes mujeres presentan quemaduras en el 80% de su cuerpo; ambas se encuentran delicadas y serán trasladadas vía aérea a un hospital de alta especialidad.

Hasta el momento, el estado de salud de los cinco trabajadores sobrevivientes a este accidente se reporta entre estable y grave, se encuentran bajo monitoreo médico continuo. Las autoridades locales y equipos técnicos esperan el dictamen pericial definitivo de Pemex para determinar las causas estructurales o mecánicas que provocaron el estallido en la torre de enfriamiento

Pemex no ha emitido información oficial sobre el deceso del trabajador operativo ni sobre el estado de salud del resto de las personas lesionadas en el complejo.

*mcam