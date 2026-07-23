ICE ha disparado en 30 incidentes, matado a ocho personas y herido a 14

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han disparado arma de fuego en 30 incidentes, matado a ocho personas —entre ellos tres estadunidenses—y herido a otras 14, informó un grupo civil de periodismo de investigación.

The trace –o El rastro, en inglés—, informó sobre otros “46 incidentes en los que agentes apuntaron con armas a transeúntes, manifestantes u otras personas en circunstancias cuestionables”.

El grupo reveló que el primer estadunidense que murió por disparos de ICE al detenerlo mientras conducía fue Rubén Martínez Reyes, un joven de 25 años nacido en San Antonio, Texas, que murió por impactos de baja de ICE en marzo del 2025, a apenas dos meses de que inició la segunda administración del presidente Trump.

En recuento, el joven pereció en circunstancias como en las que recientemente perecieron el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero. Con la muerte de Martínez Reyes se eleva a tres le número de estadunidenses muertos por disparos a manos del ICE, junto con Renee Good y Alex Pretti.

“Todo lo relacionado con estos incidentes indica que probablemente se trate de tiroteos que no era necesario que ocurrieran”, dijo Christy López, ex fiscal en jefe de derechos civiles en el Departamento de Justicia que ahora enseña en la Facultad de Derecho de Georgetown.

Los agentes de ICE “no pueden prevenirlo todo, pero tienen la capacidad de reducir la tensión en las situaciones. Más bien, vemos lo contrario. En realidad, están avivando esta cantidad desmesurada de miedo y esta hipervigilancia, y deberían estar tratando de frenarla, pero no lo están haciendo”, observó.

López considera que se genera una cultura de impunidad preexistente, en la que “los agentes de inmigración disparan sus armas de forma temeraria y rara vez son procesados por ello”.

Dijo que “la Corte Suprema lleva años limitando las situaciones en las que se puede demandar a los agentes federales, incluidos los de inmigración. Se trata de agencias federales que no han estado suficientemente limitadas por la ley durante bastante tiempo, y ahora su estructura directiva les ha dado rienda suelta”.

Todos los casos de tiroteos y muertes siguen bajo investigación.