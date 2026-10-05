IA transforma las compras empresariales

La inteligencia artificial y la digitalización están redefiniendo la manera en que las empresas gestionan sus compras, inventarios y cadenas de suministro, al permitirles pasar de procesos complejos a modelos más eficientes y estratégicos.

Pedro Maldonado, Country Manager Amazon Business México, comentó en entrevista para Excélsior, que uno de los principales retos para las organizaciones no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en utilizarlas para transformar procesos que durante años han sido poco eficientes.

“Lo que no queremos es automatizar el desorden”, señaló Maldonado, al explicar que antes de implementar la IA, es necesario revisar cómo funcionan los procesos dentro de las compañías y encontrar oportunidades de simplificación.

También destacó que una de las posibilidades que ofrecen las soluciones inteligentes es reducir la cantidad de pasos que requiere una operación; por ejemplo, un procedimiento que actualmente puede involucrar hasta 15 procesos podría optimizarse en pocos pasos con el apoyo de herramientas de última tecnología.

Además, explicó que esta transformación también modifica la manera en que las empresas toman decisiones de compra, al permitirles gestionar sus necesidades de manera efectiva y no solamente reaccionar ante los requerimientos del momento.

Digitalización para decidir mejor

Uno de los siguientes pasos para las empresas mexicanas es acelerar la digitalización en sus procesos de compra, pese a que todavía existe cierta resistencia entre algunos usuarios que no conocen o no están familiarizados con estas herramientas, su adopción puede generar mayor autonomía para los equipos, sin perder los controles necesarios.

La digitalización permite que los compradores tomen decisiones con mayor autonomía, sin que las empresas pierdan el control y la supervisión de sus procesos.

“Esto nos permite mejorar los procesos de compra y generar ahorros en la adquisición de productos o insumos secundarios, algo fundamental para que las empresas sean más eficientes y exitosas”, explicó.

Maldonado aseguró que este cambio también puede contribuir a que empresas de diferentes tamaños tengan acceso a herramientas que anteriormente estaban reservadas para organizaciones con grandes equipos especializados en compras.

“Nos permite a todas las empresas nivelar los campos de juego”, afirmó.

En este caso, Amazon Business pone a disposición de pequeñas y medianas empresas herramientas que también utilizan grandes organizaciones.

De acuerdo con Maldonado, 97% de la lista Fortune 97% de la lista Fortune 100 son clientes de Amazon Business.

Una gran oportunidad para México

Ante este entorno, Maldonado identificó a la digitalización y la adopción de inteligencia artificial como dos de las tendencias que marcarán la evolución de las compras empresariales en los próximos años.

Consideró que las compañías podrán beneficiarse al integrar sus procesos de compra dentro de sus propios sistemas y contar con mayor información sobre sus gastos; lo que permitirá identificar dónde se concentra el consumo y cuáles son las razones detrás de cada adquisición.

Es por eso que México tiene una oportunidad importante para avanzar en la adopción de inteligencia artificial, pero para aprovecharla será necesario construir primero una base digital sólida.

“Uno de los pasos para adoptar la IA es digitalizar nuestras compras, tener un mejor reporte de nuestros gastos y saber lo que estamos gastando”, finalizó.

Es claro que la IA puede convertirse en un habilitador para generar información, anticipar necesidades y mejorar la toma de decisiones dentro de las organizaciones, una oportunidad que Amazon Business está potencializando al máximo.

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