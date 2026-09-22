Clima para mañana: huracán Polo provocará lluvias intensas en 5 estados
Este miércoles se prevé una jornada de clima severo en gran parte del país debido al paso del huracán 'Polo' de categoría 5 por el Pacífico mexicano.
Para mañana se pronostica una jornada de clima severo en gran parte del territorio nacional debido al avance del huracán 'Polo', el cual continuará desplazándose como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas de Michoacán y Guerrero.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de 'Polo' con el monzón mexicano, la Onda Tropical Número 41 y canales de baja presión provocará temporal de lluvias, fuertes rachas de viento y marea de tormenta en los estados del Pacífico.
Pronóstico de lluvias: ¿En dónde lloverá mañana?
El reporte meteorológico indica que las precipitaciones afectarán a gran parte del país durante el día:
Oleaje gigante y rachas de viento
En las zonas costeras del Pacífico se mantendrá alerta por oleaje elevado y vientos que podrían derribar árboles y anuncios espectaculares:
Frío matutino y calor extremo por la tarde
El clima para mañana estará marcado por un fuerte contraste térmico. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas mínimas descenderán de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Sin embargo, por la tarde el ambiente caluroso dominará en gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en 23 estados, incluyendo la Península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.
Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y atender las indicaciones ante el riesgo de inundaciones o deslaves.