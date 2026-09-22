Clima para mañana: huracán Polo provocará lluvias intensas en 5 estados

Para mañana se pronostica una jornada de clima severo en gran parte del territorio nacional debido al avance del huracán 'Polo', el cual continuará desplazándose como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas de Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de 'Polo' con el monzón mexicano, la Onda Tropical Número 41 y canales de baja presión provocará temporal de lluvias, fuertes rachas de viento y marea de tormenta en los estados del Pacífico.

Pronóstico de lluvias: ¿En dónde lloverá mañana?

El reporte meteorológico indica que las precipitaciones afectarán a gran parte del país durante el día:

Lluvias intensas: Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa y oeste) y Chiapas (este y sur).

Lluvias muy fuertes: Chihuahua, Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias fuertes: Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán.

Chubascos: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México,

Oleaje gigante y rachas de viento

, Morelos y Tlaxcala.

En las zonas costeras del Pacífico se mantendrá alerta por oleaje elevado y vientos que podrían derribar árboles y anuncios espectaculares:

Colima, Michoacán y Guerrero: Oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura con rachas de viento de 70 a 90 km/h.

Jalisco y Oaxaca: Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Península de Baja California, Sinaloa y Nayarit: Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Frío matutino y calor extremo por la tarde

El clima para mañana estará marcado por un fuerte contraste térmico. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas mínimas descenderán de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, por la tarde el ambiente caluroso dominará en gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en 23 estados, incluyendo la Península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y atender las indicaciones ante el riesgo de inundaciones o deslaves.