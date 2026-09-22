Jalisco habilita refugios y moviliza a brigadistas ante amenaza de "Polo"

Un contingente de más de 200 oficiales y 30 vehículos pertenecientes a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se desplazó de emergencia a los municipios de Puerto Vallarta y Cihuatlán como parte de las acciones preventivas ante el paso del poderoso huracán Polo, catalogado en categoría 5.

Las autoridades estatales identificaron 65 comunidades prioritarias expuestas al meteoro en 11 municipios de las regiones Costa Sur, Costa Norte y Sierra Occidental, donde habitan cerca de 7 mil 925 personas en situación de vulnerabilidad. Como medida de resguardo, se tienen listos 130 refugios temporales distribuidos en 14 municipios, además de rutas primarias de evacuación para facilitar el traslado de la población si la emergencia lo requiere.

Efectos directos en la Costa Sur y oleaje elevado

Respecto al comportamiento del meteoro, el meteorólogo Víctor Cornejo explicó que la Costa Sur del estado registrará la mayor afectación directa. “En Costa Sur sí van a tener influencia directa del ciclón, en el sentido de que el tamaño va a estar rozando prácticamente las zonas del exterior. Entonces, ahí se puede esperar mucha mayor lluvia (...). Obviamente, el oleaje va a ser mucho más relevante y también se pueden dar inundaciones y penetraciones marinas súbitas”, advirtió.

Monitoreo en Puerto Vallarta y expectativa ciudadana

En Puerto Vallarta, el Consejo Técnico para Fenómenos Meteorológicos sesionó este martes para coordinar el plan de respuesta. El alcalde Luis Ernesto Munguía González precisó que, si bien la trayectoria del ojo del huracán se inclina hacia el océano Pacífico, los desprendimientos nubosos dejarán fuertes precipitaciones.

En Puerto Vallarta no han sido suspendidas las actividad en las playas. Karla Méndez

“Quiero comentar que sí presenta una trayectoria desviada hacia el océano Pacífico, que no representa la llegada de lo que es el propio huracán (...) hacia nuestra bahía. Pero puede presentar nubarrones (...) en donde puede haber precipitaciones muy intensas”, señaló el edil.

Por su parte, el director de Protección Civil de Vallarta, Jorge Misael López Muro, detalló que la corporación cuenta con 210 elementos entre personal operativo, administrativo y voluntarios preparados ante cualquier contingencia.

Hasta el momento, las actividades comerciales y turísticas en Puerto Vallarta no han sido suspendidas, aunque habitantes y comerciantes de playa se mantienen a la expectativa del incremento en las marejadas.