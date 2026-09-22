Suspenden todas las actividades de playa en Colima por paso de huracán Polo

Ante la cercanía del huracán Polo a las costas de Colima, autoridades suspendieron las actividades turísticas, recreativas y deportivas en las playas de los tres municipios costeros de Manzanillo, Tecomán y Armería.

También, como medida preventiva, fue cerrado el puerto a embarcaciones menores.

Concepción Gómez Guerra, directora Protección Civil en Armería detalló que el huracán Polo “va a dejar fuerte oleaje, marejadas altas, lluvia y viento; entonces, es importante resguardar su inmueble, resguardar todas las cosas".

En las playas de Colima, prestadores de servicios turísticos comenzaron a retirar su mobiliario para evitar daños ante el oleaje y las fuertes ráfagas de viento.

Negocios de playa en Colima suspendieron sus labores por el huracán Polo Foto: Especial

Mario Díaz, prestador de servicio, resaltó que están “recogiendo el mueble, porque ahí viene el huracán polo y no queremos que nos agarre de sorpresa. Vale más subir el mueble que después lamentarnos, porque ya nos ha pasado, pues, que nos lleva las cosas, las sombrillas".

Pues nos dejaría afectaciones en cuanto a las ráfagas de viento muy intensas, el oleaje y lluvia", agregó la directora Protección Civil en Armería.

Las autoridades pidieron a la población y a los turistas no ingresar al mar, mientras que los negocios de playa fueron cerrados como medida preventiva. Además, se mantienen recorridos de vigilancia en las zonas costeras y cercanas a ríos.

Desde la tarde de este martes fueron suspendidas todas las actividades de playa en el estado de colima, los negocios cerraron sus puertas y los prestadores de servicios turísticos recogieron su mobiliario de las playas para evitar ser arrasados por el mar.

Como parte del operativo preventivo, fueron desplegados en Colima 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Las autoridades mantienen vigilancia y llaman a la población a mantenerse informada ya que en las próximas hora Polo estaría dejando una gran cantidad de lluvia en el estado.

El paso del huracán Polo deja fuertes lluvias y encharcamientos en Colima Foto: Especial

En Oaxaca, Polo genera lluvias intensas

Por Patricia Briseño

Debido a su trayectoria paralela a las costas del Pacífico, el huracán Polo con vientos sostenidos de 261 kilómetros por hora y rachas de hasta 365 kilómetros por hora, no representa riesgo de impacto directo para el territorio oaxaqueño.

Manuel Maza Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, explicó que Polo genera lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en algunas regiones del estado, principalmente en la Costa, Sierra Sur y Mixteca.

Señaló que las precipitaciones registradas hasta el momento en algunas regiones son de carácter local y descartó afectaciones directas en Puerto Escondido y Pinotepa Nacional.

Sostuvo que la oficina a su cargo mantiene el monitoreo permanente mediante el sistema de alerta temprana y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, particularmente con la Secretaría de Marina y los sistemas de Protección Civil estatal y federal.

Asimismo, informó que puertos, aeropuertos, carreteras, puentes y servicios básicos operan con normalidad, al igual que el suministro de energía eléctrica, internet y el transporte terrestre entre Guerrero y Oaxaca; de igual manera, no se reporta suspensión de clases ni de vuelos en la entidad.

Prevé fortalecer el equipamiento de cinco municipios: Llano Grande, Lo de Soto, Santa María Cortijo, Huaxpaltepec y San Lorenzo, debido a la posibilidad de que algunas bandas nubosas generen lluvias de mayor intensidad en la zona limítrofe con Guerrero.