El huracán Polo categoría 3 puso en alerta roja a 3 municipios de Baja California Sur

El huracán Polo categoría 3 puso en alerta roja a por lo menos 3 municipios de la porción central de Baja California Sur: Comondú, Loreto y Mulegé. La tarde de este lunes de paralizaron todas las actividades como medida de prevención.

Huracán Polo Ángel Galeana

El Puerto de San Carlos, del municipio de Comondú fue una de las zonas más afectadas antes de que el huracán tocara tierra. Este es uno de los puntos más cercanos al mar, en donde efectivos de La Marina, Policía Municipal y Protección Civil realizaron recorridos para alertar a la población y llamarlos a refugiarse en los albergues.

Entre las medidas que adoptaron fue construir un muro de tierra que funcionara como un dique para contener el agua del mar, pero este se desbordó e inundó las zonas bajas. Las más afectadas fueron familias que viven en zonas bajas, principalmente en casas construidas a base de madera y lámina.

Huracán Polo Ángel Galeana

En esta localidad, al menos 40 familias fueron movilizadas a albergues. Un número indeterminado se salió de sus viviendas para resguardarse con familiares. Otros más decidieron enfrentar el temporal en sus casas, confiando en que su construcción soporta vientos sostenidos de más de 180 km/hora.

A 60 kilómetros de distancia está la cabecera municipal de Comondú, Ciudad Constitución, en donde todas las actividades se paralizaron desde la tarde. Centros comerciales, tiendas de autoservicio, transporte público, farmacias, restaurantes y gasolineras dejaron de funcionar ante el llamado que hicieron autoridades de Protección Civil a reducir la movilidad cero.

Huracán Polo Ángel Galeana

Autoridades de Protección Civil de Baja California Sur señalaron que "Polo" ha sido un huracán atípico toda vez que esperaban mayores lluvias previo a que tocara tierra. Fue hasta aproximadamente las 8 de la noche que se registraron las primeras lluvias y rachas de viento que fueron incrementado durante la noche.

Hasta el cierre de esta edición el huracán estaba a 30 kilómetros de la costa en categoría 3 con vientos sostenidos de entre 170 y 190 km/h, y rachas de entre 220 y 240 km/h.